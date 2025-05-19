«Зенит» увез победу и надежду

«Зенит» продолжает претендовать на чемпионский титул за тур до окончания Российский премьер-лиги. Это стало ясно после того, как петербуржцы обыграли в матче 29-го тура «Ростов» на его поле 1:0. Единственный мяч провел ударом через себя форвард Александр Соболев. В концовке победа едва не «уплыла» от гостей, когда они пропустили гол в свои ворота, но судьи разглядели в этой ситуации офсайд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит» - «Ростов»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит» - «Ростов»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Зенит» играл свой матч уже после того, как «Краснодар», рвущийся к чемпионству, одержал очередную победу. Она была добыта в Оренбурге в матче с местной командой, причем не без скандала. На последних минутах судьи не поставили в ворота южной команды пенальти, когда мяч после прострела попал в руку бразильскому защитнику Виктору Тормене. На табло сохранился победный для гостей счет — 2:1.

Интересно, что Тормена стал одним из героев — со знаком минус — матча между «Краснодаром» и «Зенитом», который состоялся в первом круге (2:0 хозяева выиграли). Тогда он в начале игры наступил шипами на «интимное» место нападающего «Зенита» Лусиано.

Судивший матч арбитр Алексей Сухой показал игроку «Краснодара» только желтую карточку, хотя экспертно-судейская комиссия РФС позже решила, что Тормена заслуживал удаления за свой поступок.

Господин Сухой принял активное участие в судьбе «Зенита» также в матче, когда сине-бело-голубые проиграли во втором круге в Москве «Спартаку» со счетом 1:2. Тогда полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс забил второй гол «Зениту» уже в добавленное время. И, как многим показалось, из «вне игры». Но линии в VAR-центре, за который отвечал Алексей Сухой, начертили такими образом, что офсайда не обнаружили. В матче между «Оренбургом» и «Краснодаром» данный арбитр снова был видеоассистентом главного судьи, именно он изучал вопрос с попаданием мяча руку Тормены на повторе и не нашел повода для назначения 11-метрового в ворота «Краснодара».

Можно увидеть в этом заговор против «Зенита» или в пользу «Краснодара». Или это обычные ошибки, которые допускают судьи. В любом случае, петербургской команде оставалось добывать три очка в Ростове-на-Дону, чтобы продолжать претендовать на титул. «Зенит» это сделал, благодаря удару, который нанес через себя на 22-й минуте Александр Соболев после розыгрыша углового. Но уверенной игры команда Сергея Семака снова не продемонстрировала. И это, учитывая то, что тренеры «Ростова» выставили против нее полурезервный состав. За несколько дней до этого донская команда обыграла в финале «Пути регионов» московский «Спартак» 2:1 и пробилась в Суперфинал турнира. Чего, к слову, не смог сделать «Зенит», проигравший финал «Пути РПЛ» по сумме двух матчей ЦСКА (2:0,0:2, 4:3 по пенальти). Поэтому основным игрокам «Ростова» в матче против «Зенита» был предоставлен отдых. Когда же они появились во втором тайме на поле, гостям стало очень тяжело. Игра едва не завершилась вничью: на последних секундах уже в добавленное время защитник хозяев Максим Осипенко отправил мяч в ворота голкипера «Зенита» Евгения Латышонка. Но арбитры усмотрели в этом эпизоде у Осипенко офсайд. «Зениту» на этот раз повезло.

Теперь петербуржцам надо обыгрывать в последнем туре чемпионата «Ахмат». И надежда на такой исход есть, так как грозненская команда уже не сможет избежать «стыковых» матчей за право играть РПЛ и будет, собственно, лишена мотивации в игре против «Зенита», которая пройдет на «Газпром Арене» 24 мая.

В этот же день и в это же время в Краснодаре сыграют лидер чемпионата и московское «Динамо». Интересно, что в прошлом сезоне судьба чемпионата решалась тоже в матче этих команд и тоже в Краснодаре. Тогда москвичам достаточно было не проиграть, чтобы завоевать чемпионский титул. Но они уступили 0:1, и чемпионом стал «Зенит», обыгравший не без труда дома «Ростов» 2:1. Сейчас сине-бело-голубым уже нужно, чтобы динамовцы отняли очки у «Краснодара», который опережает команду из Петербурга на очко. Южане гарантируют себе победу, если победят «Динамо». Любой другой результат ставит их в зависимость от того, как сыграют «Зенит» и «Ахмат». Ничья в матче с командой из Чечни будет в пользу петербуржцев, если «Краснодар» проиграет «Динамо» — тогда команда Семака опередит «быков» по личным встречам.

Московское «Динамо», после того, как эту команду возглавил Ролан Гусев, заняв место уволенного Марцела Лички, одержало в чемпионате три победы подряд — в том числе над «Спартаком» (2:0). После успеха в игре с «Акроном» (2:1) Гусев сказал в раздевалке футболистам среди прочего, что они не должны дать «Краснодару» стать чемпионами в матче с ними. Так что определенные надежды на титул у «Зенита» в год 100-летия клуба есть. «Зенит» наверняка тоже постарается заинтересовать «Динамо» — говорят, его игрокам уже обещаны повышенные премиальные за удачный результат. Но все равно все зависит в развязке сезона от «Краснодара», который впервые выиграет титул, если одержит победу над «Динамо».

Кирилл Легков