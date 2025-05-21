«Газпром нефть» увеличила нефтепереработку до 10,6 млн т в первом квартале

Нефтепереработка «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» составила 10,58 млн т в первом квартале 2025 года, следует из отчетности по МСФО. Это на 1,8% выше прошлогоднего показателя. Объем добычи углеводородов компании достиг 32,5 млн т (+5,3%).

«На Луговом месторождении в ХМАО-Югре была открыта крупная залежь высококачественной нефти: приток из первой скважины составил 400 т в сутки, что значительно выше средних показателей по отрасли. Геологические запасы оцениваются более чем в 3 млн т»,— сказано в пресс-релизе компании.

Кроме того, «Газпром нефть» продолжает поиск новых запасов сырья на действующих месторождениях. Добыча реализуется в рамках программы доизучения зрелых активов. При разработке месторождений применяют горизонтальное бурение и отечественные цифровые инструменты для геоанализа.

При этом чистая прибыль «Газпром нефти» по итогам первого квартала опустилась на 42%, составив 92,6 млрд руб. Выручка компании за отчетный период сократилась на 8,8% — до 890,9 млрд руб. В компании пояснили, что на финансовые результаты повлияли ухудшение макроэкономической конъюнктуры и инфляционное давление.