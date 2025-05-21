Двух детей мигрантов допустили к тесту в Петербурге, но они не справились

Попытку сдать тест для поступления в школу предприняли в Санкт-Петербурге пока двое детей иностранных граждан. Вице-губернатор города Ирина Потехина уточнила этот момент во время отчета в Законодательном собрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чиновница отметила, что тестирование еще не началось, но юридически время для этого подошло. На сегодняшний день город получил 14 заявок на прохождение теста, из них до экзамена допущены лишь две. Госпожа Потехина добавила, что эти двое детей, претендующие на поступление в первый класс, сдать его не смогли.

Все остальные заявки были отклонены из-за проблем с документами у родителей. По информации вице-губернатора, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял третье место в РФ по числу проживающих в городе детей мигрантов.

Татьяна Титаева