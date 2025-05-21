По делу чеченского борца отобрали присяжных

Как стало известно «Ъ», в Московском гарнизонном военном суде 21 мая прошел отбор присяжных по уголовному делу прапорщика в отставке Тархана Эльдукаева, ранее выступавшего борцом вольного стиля за ЦСКА. Из 40 кандидатов стороны отобрали шесть заседателей (двух женщин и четырех мужчин) в постоянный состав и пять — в запасные. При этом десять кандидатов были отведены мотивированно, а один — нет. 29 мая по делу с краткой фабулой обвинения выступит прокурор, а за ним — защита Тархана Эльдукаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева

ГСУ СКР обвиняет Тархана Эльдукаева в организации нападения в декабре 1996 года на Таира Гуршумова, владевшего частью площадей Черкизовского рынка, и его брата Тельмана Гуршумова. Киллер, установить которого так и не удалось, тяжело ранил последнего, но его удалось спасти врачам. Таир Гуршумов через несколько дней скончался в реанимации от сквозного ранения головы.

По версии обвинения, фигурант причастен и к организации покушения в 2004 году на певца Авраама Руссо. Он был тяжело ранен в результате обстрела машины из автомата. Ранее Тархану Эльдукаеву инкриминировали причастность к похищению певца, но его защите удалось через суд доказать, что по делу истек срок давности и следствие обязано прекратить преследование фигуранта. Заказчиком преступлений, по версии ГСУ СКР, выступал хозяин «Черкизона» Тельман Исмаилов, объявленный в розыск. Подсудимый Эльдукаев связь с Тельманом Исмаиловым отрицает, а свою вину категорически не признает.

Николай Сергеев