В России появится уникальный инфраструктурный полигон для демонстрации спецтехники «А8 Машины России»

В Екатеринбурге 9–11 сентября 2025 года на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» впервые развернется уникальный инфраструктурный полигон, в рамках которого состоится международная выставка специальной и коммерческой техники «А8 Машины России 2025». Организаторами выступают Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) и А8Expo. Мероприятие призвано стать ключевой ежегодной платформой для решения задач отрасли специальной и коммерческой техники, стимулирования производства и спроса на фоне поставленных правительством РФ планов по развитию инфраструктуры. Генеральный директор НАИК Мария Ярмальчук в интервью “Ъ” подробно рассказала о грядущем мероприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Ярмальчук, генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний

Фото: Пресс-служба «НАИК» Мария Ярмальчук, генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний

Фото: Пресс-служба «НАИК»

— Как родилась сама идея проведения выставки спецтехники?

— Национальная ассоциация инфраструктурных компаний объединяет крупнейших инфраструктурных генподрядчиков — ГК «Нацпроектстрой», АО «ДСК "Автобан"», ГК АБЗ-1, «Донаэродорстрой», «Мостострой-11», «ЮВ и С» и других. Мы, как представители дорожно-строительной отрасли, считаем, что нашим компаниям и всем участникам рынка необходима масштабная площадка, где можно не только посмотреть образцы современной спецтехники, но и оценить ее технические характеристики в действии.

Подчеркну, что перед строителями всегда стоит задача использования лучшей техники и передовых технологий. При этом, на наш взгляд, традиционные выставочные экспозиции не в полной мере отвечают потребностям специалистов, ежедневно работающих с техникой. Проанализировав функционал будущей площадки и сопоставив наши возможности, мы поняли, что лучшим решением будет создать совершенно новый формат — уникальный инфраструктурный полигон для демонстрации и испытаний спецтехники на базе Национального конкурса механизаторов дорожно-строительной отрасли, который мы ежегодно проводим с ГК «Автодор» и Федеральным дорожным агентством и который в этом году пройдет уже в третий раз.

Ежегодно для участия в конкурсе съезжаются специалисты со всей страны, а в 2024 году мероприятие приобрело международный статус: больше 120 лучших дорожников из России, Китая, Белоруссии и Казахстана приняли участие в соревнованиях. Главная цель нашей «олимпиады» — наращивание кадрового потенциала отрасли и повышение престижа профессии дорожного строителя, привлечение молодых специалистов в дорожно-строительную отрасль. Поддержать свои команды приезжают руководители компаний.

Так, по итогам проведения конкурса в прошлом году родилась идея объединить конкурс с выставкой спецтехники, в ходе которой пройдет трехдневная насыщенная деловая программа. Таким образом, мы создаем не просто выставку, мы создаем пространство для просмотра, оценки и выбора лучших экземпляров спецтехники, демонстрации профессионального мастерства и прямого диалога «без галстуков» между всеми участниками отрасли.

Отмечу, что в этом году к участию в конкурсе, который мы будем проводить при поддержке ГК «Автодор» и Федерального дорожного агентства, приглашены ведущие строительные компании дорожной отрасли России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Турции и других стран. Более 100 специалистов, в том числе в возрасте до 23 лет, продемонстрируют свое мастерство в следующих дисциплинах: «Автогрейдер», «Самосвал», «Коммунально-дорожные машины», «Погрузчик фронтальный», «Экскаватор», «Бульдозер» и др. Команды механизаторов на технике отечественных и зарубежных производителей будут соревноваться за право называться лучшими из лучших в своем деле.

— Какая цель проведения выставки «А8 Машины России 2025» в текущих экономических условиях?

— Вы знаете, что вторая половина 2024 года и первый квартал 2025 года оказались непростыми для локомотива российской экономики, которым является строительная отрасль, и, как следствие, производителей специальной и коммерческой техники. Снижение спроса на внутреннем рынке, вызванное высокой ключевой ставкой и сдвижкой вправо запуска ряда инфраструктурных проектов, безусловно, оказало влияние. При этом в последнее время правительством утверждены новые амбициозные планы по развитию инфраструктуры: это и шестилетний «План дорожной деятельности на 2025–2030 годы», и национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которых только из федерального бюджета планируется направить более 9 трлн руб. Поэтому мы видим огромный потенциал в этом для отрасли и производителей техники. Как говорится, «готовь сани летом».

Таким образом, учитывая, что в НАИК входят компании, в суммарном объеме реализующие свыше 50% программ по дорожному и мостовому строительству в стране, было решено выстроить прямой диалог между производителями, в первую очередь отечественными, и потребителями техники. Важно и то, что в выставке примут активное участие представители органов власти, регуляторы рынка. Именно поэтому основная цель мероприятия — создание уникального формата выставки-полигона, где станет возможным не только демонстрация специальной техники для нужд частных и государственных заказчиков, но и живой диалог по актуальным вопросам обеспечения строек необходимыми ресурсами.

— Почему выбран Екатеринбург?

— Место проведения такого федерального события, которым является выставка «А8 Машины России 2025», было выбрано осознанно. Екатеринбург не только столица Урала и всего Уральского региона, но и один из важнейших промышленных центров страны. Кроме того, в конце июля состоится официальный запуск движения по трассе М-12 «Восток» до Екатеринбурга на участке Дюртюли—Ачит. Данный проект реализует ГК «Автодор». Строительство столь знакового дорожного объекта, на котором было задействовано огромное количество спецтехники, будет продолжено от Екатеринбурга до Тюмени.

Плюс ко всему на Урале и в Сибири сосредоточены крупнейшие потребители спецтехники — горнодобывающие и нефтяные компании, металлургические и газовые предприятия, и именно отсюда исходит мощный импульс для развития промышленного потенциала всей России. Все это, включая стратегическое расположение и развитую индустриальную инфраструктуру, делает Екатеринбург важным промышленным и технологическим центром, ключевым узлом для развития тяжелого машиностроения, горнодобывающей промышленности, металлургии и связанных с ними отраслей.

— Кто основные участники выставки и кто ее посетители?

— Мы приглашаем к участию всех отечественных производителей. Предлагаем им специальный раздел «Сделано в России», который проводим при поддержке Минпромторга России, а также льготные условия участия. Мы понимаем непростую ситуацию как для производителей, так и для строителей в текущих условиях, поэтому ведем крайне комфортную ценовую политику. В целом у нас очень лояльные цены для всех участников.

Помимо отечественных компаний в выставке примут участие китайские, индийские и турецкие бренды, приглашены гости из стран СНГ, БРИКС и АСЕАН. Всего ожидается более 100 компаний. На данный момент свое участие в выставке планируют «Техстройконтракт», BEEZONE, СИМАЗ, «Хартунг», NOVEX, «Блюмак», «Байкал-сервис», «КДМ-Смоленск», «Компас», завод «ТерраФриго», BAUMECH, «Машины и механизмы», ЕЛАЗ, «Смолмаш», UMG, Zoomlion, ЯМЗ, «Мерко Русланд», «Оружейные мастерские», КОНЭКС, «Экономлизинг», «АгроВосток», «СПК ресурс», «Интертехсервис» и многие другие.

Особенно хочу рассказать про наших посетителей. Мы акцентируем внимание наших участников именно на профильных посетителях. Ведь основная задача выставки — познакомить продавца и покупателя. Посетителями выставки «А8 Машины России 2025» станут крупнейшие инфраструктурные компании—закупщики спецтехники, среди которых компании—члены НАИК, руководители федеральных министерств и ведомств, государственные компании и госкорпорации, промышленные холдинги и компании. Мы пригласим на выставку крупнейших девелоперов, операторов грузовых и пассажирских перевозок, предприятия горнодобывающей отрасли. Плюс компании, работающие в сфере ЖКХ, маркетплейсы, торговые и логистические компании. Всего в нашей базе более 40 тыс. адресов компаний, кто эксплуатирует спецтехнику и коммерческий транспорт. Мы ожидаем более 10 тыс. посетителей за три дня работы выставки.

— Расскажите про деловую программу выставки. Какие мероприятия планируете провести?

— Главное деловое событие выставки — Российский форум спецтехники. Он пройдет с 9 по 11 сентября на основной сцене в павильоне №1. Хочу выделить ключевые мероприятия форума: стратегическая пленарная сессия «Приоритетные инфраструктурные проекты России до 2030 года и потребность рынка в спецтехнике», панельная дискуссия по импорту, конференция «Инвестиционные проекты в горнодобывающей отрасли и нефтегазе». Будут рассмотрены вопросы промышленного дизайна, финансирование поставок техники, искусственный интеллект, сервис, производство компонентов и запчастей. Всего пройдет более 30 мероприятий, и я уверена, что каждый найдет для себя актуальную тему.

— Демонстрация большой техники подразумевает ее показ в реальных рабочих условиях. Готовите ли тест-драйвы или что-то еще интересное?

— Возможность показать технику в действии будет у компаний, выставляющих ее на уличной площадке. Отмечу, что самый главный показ техники в динамике состоится на площадке третьего Национального конкурса механизаторов дорожно-строительной отрасли, который пройдет 8–9 сентября на соседней с выставкой площадке.

Но самое интересное — в этом году мы запускаем новый формат в рамках выставки: полигон испытаний дорожно-строительной техники. У компаний-участниц появляется уникальная возможность предоставить единицу своей техники для испытаний ее в реальных рабочих условиях механизаторами крупнейших строительных компаний. По итогам испытаний каждая единица техники получает чек-лист с рекомендациями и предложениями по доработке, а руководители строительных компаний — рекомендации от своих же механизаторов относительно приобретений в парк. Такой формат предлагаем только мы и уверены, что он максимально приблизит показатели выпускаемой техники к реальным потребностям заказчиков.

— Можете ли кратко резюмировать, в чем практическая польза от участия в выставке?

— Выставка «А8 Машины России 2025» — это современный инфраструктурный полигон, где можно не только ознакомиться с новейшими образцами техники, но и оценить их работу в условиях реальной эксплуатации, пообщаться с профессионалами и экспертами, стать участником живого диалога о будущем отрасли. Для производителей и поставщиков спецтехники это шанс продемонстрировать свои достижения, укрепить деловые связи и найти новых клиентов. Для участников отрасли — это возможность получить актуальную информацию, обменяться опытом и подготовиться к новым проектам в условиях развивающейся инфраструктуры страны. Важно не упустить этот шанс! Гарантируем отличное настроение, насыщенную деловую программу и много интересной спецтехники. Вместе мы создаем будущее инфраструктуры России!