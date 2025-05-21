В Краснодарском крае обезвредили 70 боеприпасов времен ВОВ

Специалисты регионального управления Росгвардии обследовали и уничтожили 70 снарядов к зенитной установке времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на пустыре за гаражами в Ейске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Опасные предметы были найдены в ходе уборки территории в районе улицы Шмидта. После получения информации о находке группа разминирования ОМОН «Пластун» выехала на место происшествия. Эксперты установили, что обнаруженные боеприпасы — 30-миллиметровые снаряды к зенитной установке периода Великой Отечественной войны. Весь арсенал был транспортирован в карьер и ликвидирован.

В мае 2025 года подобный инцидент произошел в Кущевском районе, где местные рыбаки заметили подозрительный предмет со следами коррозии на берегу реки Ея. Прибывшие специалисты ОМОН «Пластун» идентифицировали находку как немецкую противопехотную осколочно-фугасную наступательную ручную гранату М-39 «Яйцо» образца 1939 года. Боеприпас также вывезли в карьер и уничтожили.

Мария Удовик