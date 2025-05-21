Следствие начало проверку после травмирования работницы склада от стекол в Пензе

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины при погрузочных работах (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, 18 апреля этого года работник склада пострадала во время погрузочных работ в результате падения на нее стекол с металлической конструкции. Телесные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Пострадавшую увезли в больницу, где специалисты оказали ей необходимую медпомощь. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, устанавливает лицо, ответственное за соблюдение правил безопасности.

Павел Фролов