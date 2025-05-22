Дорогая реакция

Химкомбинаты из Пермского края в прошлом году увеличили объемы производства на 14–20%. В то же время производить товары оказалось сложнее: западные санкции, рост заработной платы, тарифов и логистики, а главное — рост ключевой ставки сказались на издержках заводов. В итоге большинство из них снизили прибыль. Экономические результаты компаний в высокой степени будут зависеть от курса валют и ситуации с ключевой ставкой ЦБ, прогнозируют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Уралкалий» в прошлом году произвел рекордные 12,9 млн тонн удобрений

«Уралкалий» в прошлом году произвел рекордные 12,9 млн тонн удобрений



Химические всходы 2024 год для прикамских предприятий химической отрасли выдался непростым. Западные санкции продолжали оказывать давление на российских химиков, заставляя их решать логистические проблемы, а также делать работу максимально непубличной. Сложностей добавляли и мировые цены на продукцию химической отрасли — снижались цены на хлористый калий и карбамид.

Это не помешало пермским химическим предприятиям нарастить объемы производства. По данным Пермьстата, за январь — декабрь 2024 года производство химических продуктов выросло почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Пермские производители химических удобрений показали еще больший рост объемов продаж — на 20%.

В 2024 году пермские химкомбинаты стали еще менее публичными. Тенденция к закрытости у них начала проявляться в 2022 году, после начала СВО и введения Евросоюзом очередного пакета санкций против российской химической промышленности. Закрытость пермских химических компаний стала выражаться в отказе от публикации годовой финансовой отчетности. В 2024 году западные страны усилили давление на российскую промышленность, включая химическую, что привело к отказу от обнародования даже производственных результатов работы предприятий.

«Уралкалий» — один из немногих пермских химкомбинатов, кто раскрыл свои производственные итоги. В 2024 году предприятие произвело 12,9 млн тонн удобрений, что стало рекордным для него объемом за всю историю. В 2021 году компания произвела 12,3 млн тонн удобрений, после чего началось снижение выпуска продукции до 6,8 млн тонн в 2022 году и 9,8 млн тонн в 2023-м соответственно. В 2024 году рост производства составил 31%. «Уралкалий» нарастил прибыль по РСБУ на 25,5% в 2024 году.

Рост продаж сопровождался падением цен на хлористый калий, отмечали в компании. В пермских «Минеральных удобрениях» (филиал «Уралхима») также сослались на ухудшившуюся мировую конъюнктуру. «В 2024 году мировые цены на карбамид находились на уровне нижних значений за последние десять лет. Это может быть связано с ростом предложения этих продуктов по причине ввода новых производственных мощностей в разных странах мира. При этом спрос на пермский карбамид остается стабильным благодаря качеству продукта. Цены минеральных удобрений для оте­чественных сельхозтоваропроизводителей сохранены на уровне 2022 года»,— пояснили в компании.

На 30% в 2024 году (до 287 млрд руб. по МСФО) увеличил себестоимость продаж «Уралкалий», крупнейшее предприятие химического комплекса региона. В компании связывали рост производственных издержек с расходами на логистику.

Сбыт или не сбыт Сейчас цены на основные виды удобрений, которые проседали в 2023–2024 годах, активно восстанавливаются, сообщал «Ъ». Этому способствует высокий спрос на ключевых рынках на фоне сокращения поставок рядом крупных производителей, а также предстоящие ограничения импорта со стороны Европы.

В «Минудобрениях» отметили, что рынок поставок продукции комбината за год особо не изменился. Продукция филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» реализуется на внутренний рынок и в другие страны.

2025 год для многих секторов промышленности Прикамья начался со снижения темпов роста. После роста индекса промпроизводства в 2024 году в регионе на 5,5%, по итогам первого квартала наблюдается незначительное снижение индекса — на 1,6%. Эксперты связывают эти процессы с «охлаждением» экономики, которая связана с высокими процентными ставками и затяжным процессом адаптации к санкционной политике западных стран. В то же время производство химических продуктов, по данным Пермьстата, в первом квартале выросло на 6,4%. При этом сектор «добыча полезных ископаемых», в который входит «Уралкалий», сократился в первом квартале более чем на 7%.

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (входит в одноименную ГК, которая разрабатывает и производит противогололедные материалы под маркой «Бионорд») отчиталось о рост объемов производства. В компании сообщили, что в сезон 2023/2024 года закупки реагентов «Бионорд» через дистрибьюторов увеличились почти на 30%.

Этому способствовали несколько факторов. Во-первых, компания начала поставки в новые регионы. Среди новых регионов сезона-2023/2024, куда были осуществлены поставки «Бионорда», Амурская, Нижегородская, Вологодская, Рязанскаz, Тамбовская области, республики Башкортостан и Чувашия. Во-вторых, росту спроса способствовали погодные условия. Длительный период отрицательных температур, частые переходы через ноль и, как следствие, образование наледи усилили потребность в противогололедных материалах. В-третьих, развитие новых направлений: в частности, расширено производство дорожных шампуней.

Это привело к рекордному за пять лет финансовому результату УЗПМ. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества за 2024 год составила более 3,228 млрд руб. В предыдущем году этот показатель был зафиксирован на уровне 2,3 млрд руб. Выручка ООО в прошлом году составила более 14 млрд руб. (11,67 млрд руб. в 2023 году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году мировые цены на карбамид находились на уровне нижних значений за последние 10 лет

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В 2024 году мировые цены на карбамид находились на уровне нижних значений за последние 10 лет

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что прибыльность большинства пермских химкомбинатов, напротив, снизилась. По данным Пермьстата, в 2024 году предприятия химкомплекса получили сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в размере 74,4 млрд руб., что почти на треть меньше (71,7%) показателя 2023 года.

Снижение прибыли в ряде химических АО сопровождалось существенным повышением себестоимости продаж. Это подтверждается цифрами. Крупнейший российский производитель метанола АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) снизил чистую прибыль с 2,2 млрд руб. в 2023 году до 271 млн руб. в 2024-м. В «Метафраксе» свои финансовые итоги не комментировали. Исходя из открытых данных, на прибыльности комбината сказался резкий рост себестоимости продаж — на треть, с 16 до 21 млрд руб. Также значительно выросли расходы на выплату процентов по банковским обязательствам — с 1,8 млрд руб. до 3,1 млрд руб. Ранее АО с помощью кредита построило новое предприятие — установку АКМ.

Один из лидеров нефтехимической отрасли — АО «Сибур-Химпром» в прошлом году вместо прибыли (597 млн руб.) получил убыток 663 млн руб. Выручка АО при этом выросла с 11 до 13 млрд руб. На предприятии цифры не комментировали. Убыток возник не столько из-за роста себестоимости продаж (он вырос за год с 9,6 млрд руб. до 10,9 млрд руб.), сколько за счет «прочих расходов», которые согласно бухгалтерскому балансу за отчетный период увеличились кратно: с 278 млн руб. до 1,7 млрд руб.

Снизил прибыльность и Березниковский содовый завод. АО «БСЗ» получило чистую прибыль за 2024 год в размере 82 млн руб. (годом ранее — 222 млн руб.). Снижение составило 63%. Выручка АО выросла с 8,7 до 9,8 млрд руб. У одного из ведущих в РФ производителей соды — рост себестоимости продаж с 7,2 млрд руб. до 8,1 млрд руб. Пермский производитель узконишевых химических продуктов «Камтэкс-Химпром» снизил за год чистую прибыль почти на треть — с 690 млн руб. до 503 млн руб. Падение прибыльности произошло на фоне роста выручки (с 5,6 млрд руб. до 6 млрд руб.) и роста себестоимости продаж (с 4,1 млрд руб. до 5,1 млрд руб.).

Возглавлявшая до лета 2024 года совет директоров березниковского ООО «Сода-Хлорат» Марина Медведева считает, что у пермских химкомбинатов не было в прошлом году видимых причин для роста себестоимости производства. По ее данным, для химкомбинатов основная затратная часть — это сырье, а оно в прошлом году не росло, а падало. Затраты на энергоресурсы не являются основными, отмечает бывший топ-менеджер химического комбината. Объективной причиной для роста себестоимости является рост банковских процентных ставок, особенно во второй половине 2024 года, что могло повлиять на финпоказатели наиболее «закредитованных» химических производств.

«Основная причина снижения прибыли — рост издержек, а в этих издержках ключевое — рост заработной платы, рост тарифов (газ, электроэнергия, РЖД и другие). Плюс для компаний, с точки зрения роста издержек, это увеличение выплат по обслуживанию долга в связи с ростом ключевой ставки»,— считает Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research.

На рост себестоимости для производителей удобрений, помимо увеличения стоимости логистики, повлияли следующие факторы: повышение налогов на добычу полезных ископаемых для калийных и фосфоритовых руд и введение акциза на природный газ для производства аммиака для производителей азотных удобрений, а также увеличение операционных издержек компаний на фоне высокой ключевой ставки, считает руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков. «На фоне укрепляющегося курса рубля выручка экспортеров снижается, а для производителей удобрений это особенно критично, так как большая часть продукции идет на экспорт, поэтому, несмотря на рост мировых цен на удобрения, экономические результаты компаний в высокой степени будут зависеть от курса валют и ситуации с ключевой ставкой ЦБ, добавил эксперт.

В начале года в «Уралкалии» делали прогноз о собственном сокращении объемов производства во втором квартале минимум на 300 тыс. тонн. Снижение выработки связано с проведением в апреле — сентябре плановых остановочных ремонтов на рудниках БКПРУ-2, БКПРУ-4 и СКРУ-3. Несмотря на прогноз, «Уралкалий» рассчитывал в 2025 году увеличить объем поставок в адрес отечественных производителей сложных удобрений, а также предприятий АПК минимум на 400 тыс. тонн. «Благоприятная конъюнктура спроса как на внутреннем, так и на глобальных рынках, которая началась в прошлом году и продолжается в 2025 году, повлекла за собой повышенный спрос со стороны зарубежных покупателей»,— сообщили в компании.

В пермских «Минудобрениях» относительно прогноза по рынку сбыта продукции предприятия в 2025 году сообщили, что «существенных изменений не ожидается».

Вячеслав Суханов