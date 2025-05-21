Растрата передалась по наследству

Как стало известно “Ъ”, в Басманном райсуде столицы стартовал процесс по уголовному делу о хищении 250 млн руб. из рухнувшего в 2016 году АКБ «Банк на Красных Воротах» (БНКВ). На скамье подсудимых находятся 11 человек, включая 2 бывших председателей правления — Андрея Синицына и Сергея Петрова. По версии обвинения, именно отец последнего Александр Петров, бывший совладельцем и истинным руководителем банка, организовал аферу по выдаче заведомо невозвратных кредитов, потом списал долги на себя и, будучи признанным банкротом, скрылся за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель и совладелец «Банка на Красных Воротах» Александр Петров

Фото: PhotoXpress Бывший руководитель и совладелец «Банка на Красных Воротах» Александр Петров

Фото: PhotoXpress

Подсудимые обвиняются в хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии ГСУ СКР, которое возбудило уголовное дело, преступление было совершено в период с марта 2014 года по ноябрь 2016 года, а организатором выступил руководитель и совладелец БНКВ Александр Петров. Сам банк, будучи относительно небольшим по размеру активов, был создан еще в 1993 году и обслуживал в основном организации в сфере дорожного строительства. В конце декабря 2016 года, когда долги перед кредиторами составляли 4,2 млрд руб., ЦБ отозвал у него лицензию за проведение «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Последовавшая за этим потеря ликвидности, по мнению регулятора, привела к несвоевременному исполнению обязательств перед кредиторами.

При этом, как установил ЦБ, руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности. Позже отрицательная разница между активами и обязательствами банка была оценена в 1,4 млрд руб.

В марте 2017 года Арбитражный суд Москвы признал БНКВ банкротом. Уже через два месяца после этого Центробанк направил в правоохранительные органы первое заявление по фактам причинения кредитному учреждению «имущественного вреда». Позже заявления о хищениях и фальсификации отчетности топ-менеджментом банка поступили и от АСВ, но уголовное дело появилось лишь одно и только спустя шесть лет после целого ряда отказов в его возбуждении.

По данным СКР, Александр Петров с топ-менеджерами из кредитного комитета организовал выдачу заведомо невозвратных девяти потребительских кредитов как клиентам банка, так и его сотрудникам в общей сложности на 250 млн руб. Суммы варьировались от 8 млн до 42 млн руб., а деньги выдавались из кассы наличными без оглядки на финансовое положение заемщика. Накануне краха банка часть заемщиков списала долги на самого Александра Петрова на 203 млн руб. Это стало одной из причин его личного банкротства в мае 2017 года. АСВ также подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности на почти 2,2 млрд руб., но производство по нему приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Между тем осенью 2023 года СКР провел ряд задержаний.

Александр Петров успел уехать за границу, предположительно в Грецию, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Зато под реальный арест попал его сын Сергей Петров и Андрей Синицын, бывшие в разное время руководителями управления кредитования, членами кредитного комитета и председателями правления. Жена господина Синицына Оксана и экс-супруга Петрова-младшего Ольга также оказались среди обвиняемых, общее число которых достигло 11. Правда, среди них есть «технические» заемщики, кассиры банка и т. д. По версии следствия, они были объединены «единым умыслом участников организованной группы» и имели «единую цель — хищение денежных средств банка», для чего «добровольно и заранее объединились в устойчивую организованную группу». Их общий план, согласно обвинению, «предусматривал совершение ряда сложных, завуалированных сделок, на первый взгляд носящих законный характер».

Впрочем, адвокат Андрея Синицына Тагир Абдуллаев заявил “Ъ”, что предъявленное СКР его подзащитному обвинение «непонятно», он намерен просить о возврате дела прокурору для устранения допущенных нарушений УПК, а в случае отказа позже выскажет свое мнение в ходе процесса. Аналогичную позицию занял и защитник Сергея Петрова Руслан Голенков, отметив, что в ближайшее время суд займется продлением сроков мер пресечения.

Между тем адвокат Сергей Логинов, защищающий эксперта сектора депозитарного учета БНКВ Людмилу Пузенкову, заявил “Ъ”, что женщина вообще оказалась искусственно введена в дело «для массовости».

По его словам, она работала только с ценными бумагами и не имела никакого отношения к сфере кредитования. Согласно версии защиты, она действительно получила потребкредит в размере 42 млн руб., но сделала это исключительно по просьбе Петрова-старшего, которому якобы были нужны наличные оборотные средства и которыми он распорядился, как сказано в обвинении, «по собственному усмотрению». Самих наличных госпожа Пузенкова даже не видела, лишь за них расписалась, а ее шеф, у которого она раньше работала секретарем и которого хорошо знала, впоследствии закрыл кредитный договор переводом долга на ООО «Радуга 39» в рамках нотариально оформленной сделки. «У Людмилы не было вверенного имущества для обвинения по статье 160 УК РФ, никакого корыстного умысла или заинтересованности не нашлось, и участие в ОПГ никак не подтверждается»,— резюмировал господин Логинов.

Стоит отметить, что материалы уголовного дела насчитывают около 60 томов, а обвинительное заключение — около 600 листов. Учитывая такие объемы, а также количество обвиняемых, у некоторых из которых не один, а несколько защитников, процесс обещает быть довольно длительным по времени. Между тем срок давности привлечения к уголовной ответственности за хищение или растрату составляет десять лет и истечет в 2026 году по самым поздним эпизодам.

Сергей Сергеев