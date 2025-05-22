Новый элемент

Пермский край объявил о намерении участвовать в новой национальной программе «Новые материалы и химия», инициированной правительством РФ. Программа нацелена на развитие высокотехнологичных импортозамещающих производств. По оценке специалистов, импортозависимость России в области химической промышленности и новых материалов составляет от 35 до 75%. Эксперты говорят, что Пермский край, как регион с развитой химической базой, имеет большие возможности для участия в нацпроекте, тем более в регионе уже есть значимые проекты импортозамещения продуктов химической промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2030 году уровень технологической независимости по новым материалам и химии должен составить 100%

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ К 2030 году уровень технологической независимости по новым материалам и химии должен составить 100%

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Реализация нового нацпроекта «Новые материалы и химия» анонсирована в 2025–2030 годах. Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета страны. Как следует из паспорта проекта, в рамках него планируется разработка и внедрение инновационных материалов, создание новых видов композитов, полимеров и сплавов с улучшенными характеристиками для применения в различных отраслях промышленности, включая авиастроение, автомобилестроение и энергетику. Также идет речь об освоении и переработке редких и редкоземельных металлов, развитии технологий добычи и переработки стратегически важных элементов, используемых в производстве электроники, магнитных материалов и катализаторов, развитии биотехнологий.

Согласно целевым показателям проекта, к 2030 году уровень технологической независимости по новым материалам и химии должен составить 100%, а доля импорта химической продукции в объеме потребления не превышать 30%. Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции — 57,5%, объем выпуска новых композиционных материалов и продукции — 25 939,78 млн руб., доля импорта по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов в объеме потребления — 48%, сокращение дефицита кадров за счет мероприятий федерального проекта базового года — 90%.

Химическая недостаточность Как пояснила декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская, нацпроект «Новые материалы и химия» включает в себя несколько федеральных проектов: «Развитие производства химической продукции», «Импортозамещение критической биотехнологической продукции», «Развитие производства композитных материалов (композитов) и изделий из них», «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов», «Разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии».

«Кроме того, для создания новых производств нужны высококвалифицированные кадры, а сейчас в указанных отраслях наблюдается дефицит кадров. Поэтому уже идет работа по федеральному проекту „Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии“, в котором наш университет принимает участие»,— уточнила госпожа Машевская.

По оценке специалиста, импортозависимость России в области химической промышленности и новых материалов сегодня составляет от 35 до 75%. «Что касается действующих веществ для химических средств защиты растений, которые преимущественно импортируются из Китая, то там ситуация обстоит еще хуже»,— отметила эксперт.

Декан факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ, доктор технических наук Владимир Коротаев считает, что химические компании постепенно преодолевают проблему импортозамещения. «Конечно, наиболее крупные компании, которые были зависимы от импорта, они, с моей точки зрения, уже во многих позициях преодолели эту проблему. С другой стороны, номенклатура настолько широка, что остаются какие-то вещи, которые трудно заменить. Появляются новые потребности. Поэтому импортозамещение или разработка новых продуктов остается актуальной»,— говорит Владимир Коротаев. Кроме того, по его словам, остаются вопросы, связанные с качеством новых продуктов и их ценой.

По словам Ирины Машевской, основная логика федерального проекта «Развитие производства химической продукции» — это наращивание отечественного производства мало- и среднетоннажной химии. Необходимо локализовать комплексы взаимосвязанных технологических переделов, начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией. К 2030 году должны быть реализованы 138 проектов по созданию приоритетной химической продукции: это компоненты полиуретанов, производные анилина, сверхвысокомолекулярный полиэтилен и спецполимеры, эпоксидные смолы, действующие вещества для химических средств защиты растений, фосфор и его переделы, кремнийорганические соединения и другие.

Как сообщалось ранее, в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» поддержку получат производители химической продукции и разработчики композиционных материалов. Анонсированный объем инвестиций в национальный проект «Новые материалы и химия» из федерального бюджета за пять лет действия нацпроекта должен составить почти 170 млрд руб.

Пермская реакция Власти Прикамья заявляли о намерении участвовать в реализации нацпроекта. Зампредседателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов в январе на заседании правительства региона сообщил, что край активно работает по национальному проекту «Новые материалы и химия». Он отметил, что основные направления программы — стимулирование производства, поддержка разработки композиционных материалов, инвестиционные налоговые вычеты, создание критических технологических цепочек. По словам чиновника, до 1 февраля 2025 года планировалось утвердить перечень мер поддержки. «Мы приглашаем промышленность Пермского края активно участвовать, а мы будет содействовать, чтобы эффективно и быстро эти меры поддержки можно было получить»,— предложил Алексей Чибисов.

Пока меры поддержки промышленности опубликованы не были. В краевом правительстве участие в программе «Новые материалы и химия» не комментируют.

«У Пермского края большой потенциал для работы в рамках данного нацпроекта, поскольку химическая и нефтехимическая промышленность — это флагманские отрасли Пермского края, а в регионе есть вузы с сильными химическими традициями и готовыми компетенциями сотрудников, а значит, есть возможность подготовки необходимых для нацпроекта кадров, есть научные школы в ПГНИУ и ПНИПУ, в Институте технической химии ПФИЦ, готовые принять участие в выполнении НИОКР с индустриальными партнерами в рамках данного нацпроекта»,— считает Ирина Машевская.

Владимир Коротаев отметил, что нацпроект нацелен на создание технологических цепочек, включающих как разработку, так и создание производства. По его словам, в Пермском крае широко представлены разные сегменты химической промышленности — это добыча, переработка ископаемых. Кроме того, широко представлены предприятия малотоннажной химии. Поэтому Пермский край — один из ключевых регионов проекта, считает эксперт.

«Пермский край — это не только крупные предприятия, это и средний и малый бизнес, малотоннажная химия, которая ориентируется на потребности не только пермских предприятий, но и всего рынка. И собственно, здесь тоже довольно высокая активность, которая нацелена на то, чтобы заменить товары, которые отсутствуют на рынке»,— пояснил господин Коротаев.

Эксперты отмечают, что в Пермском крае уже есть успешные проекты импортозамещающих производств — как уже реализованные, так и только анонсированные. Например, в 2019 году СИБУР запустил уникальное для России производство диоктилтерефталата (ДОТФ) — экологически чистого пластификатора нового поколения. В 2023 году на площадке «Метафракс Кемикалс» (входит в АО «Росхим») в городе Губахе Пермского края был введен в эксплуатацию комплекс «Аммиак — карбамид — меламин» (АКМ).

В этом году «Метафракс Кемикалс» объявил о планах реализации двух инвестиционных проектов: строительства производств муравьиной кислоты и полифосфата аммония. Как сообщает пресс-служба «Росхима», инициатива направлена на укрепление технологического суверенитета России в химической промышленности. При этом проектная мощность объектов позволит удовлетворить потребности российского рынка. Отмечается, что сегодня российские потребители зависят от импорта муравьиной кислоты, производные продукты которой применяются в химической и кожевенной промышленности, металлургии и сельском хозяйстве. Так, новый проект станет частью стратегии импортозамещения. Производство полифосфата аммония, в свою очередь, расширит линейку антипиренов «Метафракс Кемикалс», использующихся в производстве огнестойких красок.

ОАО «Соликамский магниевый завод» анонсировало строительство нового производства соединений редкоземельных элементов. Продукция будет использоваться в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии и оборонной сфере. Компания «Интерхим-Групп» ранее озвучивала планы до конца 2028 года построить цех по получению пластификаторов — веществ, которые придают полимерам пластичность, эластичность и могут улучшить другие характеристики; еще пластификаторы используют в строительных смесях.

Компания «Рециклинг» планирует построить комплекс по переработке вторсырья к 2027 году. На предприятии будут производить утеплитель — гранулированное пеностекло.

«Вместе с ПНИПУ и ИТХ ПФИЦ мы готовы предложить предприятиям Пермского края по их запросам разработку новых материалов и технологий для добычи и переработки углеводородов (нефтепромысловая химия, компоненты буровых растворов; технологии получения низкоуглеродных топлив из различного сырья, в том числе газохимия; катализаторы для нефтехимии и неф­тепереработки); разработку новых технологий получения веществ и материалов с заданными свойствами (композиты, углеродные материалы, продукция малотоннажной химии); новые технологии переработки вторичного сырья, вовлечение отходов в технологические проекты других направлений. Например, в ПГНИУ есть запатентованные новые технологии выделения, концентрирования РЗМ и технологии выделения их из отходов различных производств. Кроме того, важным направлением могут стать новые химические и биотехнологии для высокопродуктивного сельского хозяйства»,— считает Ирина Машевская.

Декан химфака ПГНИУ рассказала, что сейчас вуз участвует в разработке технологий для производства полимеров, например биотехнологического производства акриламида, а также полиакриламида и сополимеров на основе метода фотополимеризации в интересах предприятия «Акрилхимпроект», входящего в структуру ГК «НОРКЕМ», выполняет исследования для АО «СИБУР-Химпром», ООО «Промхимпермь» и других предприятий.

Разработки есть и у химфака ПНИПУ. Владимир Коротаев также отметил, что в политех регулярно обращаются компании с задачами провести реверс-инжиниринг химических продуктов, чтобы понимать состав, и с предложением разработать те или иные технологии, которые позволяют эти продукты получать. Господин Коротаев подчеркнул, что пермский политех в этом вопросе сотрудничает с такими компаниями, как «Пермнефтеоргсинтез», «СИБУР», «Метафракс», и другими предприятиями.

«В пермском политехе сформирован один из стратегических проектов в рамках программы „Приоритет-2030“. Он называется „Новые материалы химии в промышленном городе“»,— пояснил декан ПНИПУ. Владимир Коротаев также рассказал, что политех подавал заявку на участие в проекте в программе кадрового обеспечения отрасли. «Это реорганизация региональной системы подготовки кадров для химической отрасли. Политех уже начал работу в этом направлении»,— уточнил эксперт.

«Наш университет готов участвовать не только в выполнении отдельных договоров, но и в более масштабных проектах в области нацпроекта „Новые материалы и химия“ совместно с другими вузами и академическими институтами Перми,— подчеркнула Ирина Машевская.— Думаю, что в таком химическом регионе, как Пермский край, обязательно должна быть большая краевая программа совместно с федеральным Минпромторгом и крупными индустриальными партнерами на территории края».

Ирина Суханова