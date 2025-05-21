ЛДПР предложила пополнить дни воинской славы датой взятия Парижа

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить в России новый день воинской славы 31 марта — День взятия Парижа. Это следует из документа, опубликованного на думском сайте сегодня, 21 мая.

В пояснительной записке авторы напомнили, что 19 (31) марта 1814 года в селении Лавилет была подписана капитуляция Парижа. По мнению депутатов, закрепить эту дату в законе нужно в связи с «острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года, ознаменования успешного завершения освободительного заграничного похода русских войск в 1813–1814 годах». Ведь «из-за недостаточного внимания» к событиям 1812 года Отечественная война в сознании многих россиян воспринимается лишь как «одна из многочисленных войн, которые вела Россия на протяжении всего имперского периода», отмечается в пояснительной записке.

В правительстве инициативу не поддержали. В своем заключении кабмин напомнил, что в России уже есть день воинской славы в ознаменование Бородинского сражения 1812 года. К тому же предложенная в проекте формулировка, как считают в Белом доме, «не вполне корректная»: она предполагает приурочивание к одному дню событий разного времени и разного содержания (император Александр I объявил о завершении войны в Манифесте 1812 года, а заграничный поход русской армии завершился в марте 1814-го). Правительство также указало на отсутствие среди представленных депутатами документов мнения специалистов в области истории.

Божена Иванова