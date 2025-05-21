«Европа надеется на возвращение союзника»

ЕС запускает санкционный конвейер: Брюссель объявил, что после принятия 17-го пакета сразу же начинает подготовку 18-го. Европа намерена продолжать бороться с так называемым теневым танкерным флотом и не допустить восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Впервые ограничительные меры против России вводятся без участия США. Однако в Старом Свете надеются, что подобная ситуация носит временный характер. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что напряжение в мире нарастает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

17-й пакет введен, обсуждать его подробно уже нет смысла. Сейчас распространено мнение, что это больше политический жест, символизирующий единство объединенной Европы в поддержке Украины и противодействии российским, как считают в ЕС, агрессивным действиям. Между тем насчет того, насколько эти меры являются беззубыми, можно немного поспорить. Партнеры Киева намереваются, в частности, изымать, блокировать или арестовывать имущество, которое может иметь отношение к Российской Федерации. Пример — так называемый теневой танкерный флот. 14 мая ВМС Эстонии при поддержке польской авиации пытались задержать танкер Jaguar под флагом Габона. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива. Капитан приказам не подчинился. Силовому захвату судна, как сообщается, помешал экстренно прибывший на место российский истребитель. 18 мая уже Россия задержала эстонский танкер, правда, потом отпустила, но двое суток он провел на якорной стоянке. К чему могут привести подобные инциденты, понятно — к военному столкновению со странами НАТО. Однако оставим это без дальнейших комментариев и пойдем дальше.

Евросоюз, утвердив 17-й санкционный пакет, сразу начал подготовку 18-го. Там также есть один интересный момент: он подразумевает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» с целью не допустить возрождения этих проектов. Сейчас вовсю обсуждается давняя идея продать их американцам. В таком случае они станут главными поставщиками российского газа в Старый Свет. И вроде бы Дональд Трамп подобный вариант активно поддерживает. Однако ни ЕС, ни Германию, которая является главным бенефициаром этих программ, получается, не спросили.

Тем временем Вашингтон, как известно, отказался участвовать в новой волне санкционного давления на Москву. Такое происходит впервые. Нынешний президент США намерен с Россией договариваться. Можно было бы сказать, что интересы партнеров с каждым днем все больше расходятся. Однако и с этим можно поспорить. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что практически не сомневается — союзник вернется. Он напомнил, что в американском Сенате находится очень жесткий антироссийский законопроект, и его поддержка также растет.

Что здесь можно сказать? Непохоже, чтобы обстановка в мире менялась в лучшую сторону. Так может показаться, что события развиваются с точностью до наоборот.

Военная активность только нарастает, в частности, на Ближнем Востоке, не говоря уже об Украине. Разрядка международной напряженности видится чем-то из области фантастики. Но не будем опережать события и впадать в уныние. По крайней мере, Дональд Трамп демонстрирует безудержный оптимизм и полную уверенность в себе. Он строит новую архитектуру мирового порядка. Каким он будет, правда, не совсем понятно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе