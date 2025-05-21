Акционеры Globaltrans избрали новый совет директоров

Акционеры железнодорожного оператора Globaltrans избрали новый совет директоров и назначили аудитора. В апреле компания передала 100% долей участия в своих «дочках» в пользу «КСП капитал управление активами».

Согласно сообщению компании, в новый совет директоров Globaltrans вошли пять человек: Андрей Новолаев, Антон Газизов, Денис Хмелевский, Георгий Панфилов и Стефан Хенрих. Предыдущий состав совета включал 13 директоров.

Аудитором Globaltrans назначена компания RAI LLP из ОАЭ. Она должна провести аудит финансовой отчетности за 2025 год.

В марте 2024 года группа Globaltrans перерегистрировалась с Кипра в ОАЭ. В начале 2025-го она передала активы в компаниях «Балттранссервис», ООО «ГТИ менеджмент», «Новая перевозочная компания», «Уральская вагоноремонтная компания» и Adaptive Capital Ltd в пользу ООО «КСП капитал управление активами». Стоимость сделки составила $767 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Globaltrans сходит с путей».