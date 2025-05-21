В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов

Для снижения числа разводов российские власти должны реализовать «маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений», считает глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов. Под «маршрутизацией» он понимает помощь семьям в трудоустройстве и лечении от зависимостей, а также проведение для них консультаций с психологами и религиозными деятелями. Слова господина Лукьянова на Петербургском международном юридическом форуме приводит «РИА Новости».

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Глава патриаршей комиссии отметил, что фокус такого механизма должен быть на «сохранении и восстановлении кровнородственных семейных взаимоотношений». Работа должна быть основана на индивидуальных подходах к каждому конкретному случаю.

Господин Лукьянов пояснил, что на первом этапе муж и жена должны пройти анонимное анкетирование, с помощью которого определяется основная причина разрыва отношений. После этого для семейной пары разрабатывается индивидуальная программа сопровождения. В ее рамках специалисты оказывают семье необходимую помощь — в поиске работы, в лечении от наркотической или алкогольной зависимости, в поиске психолога и др. «В случае если такой способ сохранения семьи представляется невозможным, мы предлагаем при решении вопроса о разводе прежде всего исходить из интересов ребенка»,— сказал глава комиссии.

Полина Мотызлевская