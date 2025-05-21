Ancor: почти половина опрошенных компаний используют ИИ в HR-процессах

46% опрошенных компаний используют искусственный интеллект или нейросети в работе HR. Такие данные привела руководитель практики ТНП Ancor Recruitment Анна Субботина, сославшись на собственное исследование компании. При этом, по ее словам, 28% опрошенных компаний планируют уже в ближайшем будущем использовать ИИ. Наиболее популярными сферами применениями оказались подбор персонала и корпоративное обучение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ancor провел опрос среди 168 компаний с целью выявить ключевые тренды, сложности и факторы выбора ИИ-решений в управлении персоналом.

«Если в целом говорить по рынку, то две трети компаний представляют, что такое ИИ и каким-то образом его используют. Лишь треть компаний инструменты искусственного интеллекта используют системно. Например, его внедряют при подборе персонала. Тот же ChatGPT в десять раз быстрее может анализировать резюме, чем человек. Вопрос лишь в алгоритмах и том, как он это делает. В ситуации, если у кандидата будет прекрасное резюме, но составленное по нехарактерному шаблону, то существует вероятность, что нейросеть не отфильтрует его как качественное»,— рассказала госпожа Субботина на организованной «Ъ» конференции «HR высоких технологий».

Эксперт добавила, что треть респондентов использует ИИ на этапе первичного скрининга и отсева нерелевантных резюме кандидатов. Другая треть автоматизирует ответы на типовые запросы и упрощает формирование документов. Также респонденты отметили пользу ИИ во внутренних коммуникациях: при ведении каналов для сотрудников и кадровом делопроизводстве. Среди основных барьеров при внедрении ИИ опрошенные компании назвали нехватку знаний у HR-специалистов и сложность интеграции.

Как писал «Ъ» в мае, участники edtech-рынка начинают использовать искусственный интеллект (ИИ) для генерации курсов для корпоративного обучения. Так, компания «Иторум Эм АР» заявила о запуске системы, которая может обрабатывать корпоративные документы и превращать их в образовательные курсы для сотрудников. По словам участников рынка, генерация учебных материалов с помощью ИИ сокращает время разработки на 35–40%.