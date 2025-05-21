Оператора оштрафовали в Нижнем Новгороде за пропуск звонка с подменного номера

В Нижнем Новгороде оператор сотовой связи пропустил через свое оборудование звонок от иностранного оператора с подменного номера. Компания не заблокировала вызов, поэтому ее оштрафовали на 600 тыс. руб., сообщили в областной прокуратуре.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть»).

Елена Ковалева