Педагог лицея Саратова пригрозила убийством ученику, прокуратура начала проверку

Прокуратура Октябрьского района Саратова приступила к проверке сведений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина». Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, сегодня, 21 мая, в сети была опубликована видеозапись, на которой учитель начальных классов указанного образовательного учреждения во время конфликта с третьеклассником применила насилие в отношении него и пригрозила ему убийством. Прокуратуре в ходе проверочных мероприятий предстоит оценить законность действий администрации МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина». Как только проверка завершится, надзорное ведомство решит вопрос о принятии мер реагирования.

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по данному факту правоохранительные органы. К работе подключился и следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова, который выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов