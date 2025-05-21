Парламент Хакасии прыгнул выше главы

Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти Хакасии, которые подконтрольны «Единой России» и КПРФ соответственно, вышло на новый уровень. 21 мая Верховный совет (парламент) республики голосами единороссов и либерал-демократов преодолел вето главы региона, коммуниста Валентина Коновалова на резонансный закон о межбюджетных отношениях. В ответ губернатор пообещал организовать проверку документа на соответствие федеральному законодательству. Если суд встанет на сторону главы республики, у него появится основание для роспуска парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР) Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР) Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поправки к закону о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях, внесенные райсоветом Ширинского района Хакасии, были приняты Верховным советом в двух чтениях еще в декабре 2024 года. Они запрещают правительству республики сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом. В январе 2025-го Валентин Коновалов отказался подписывать этот закон, назвав его «антинародным» и противоречащим Бюджетному кодексу РФ.

Для преодоления губернаторского вето сторонникам закона нужно было заручиться поддержкой не менее двух третей от общего количества депутатов (34 из 50).

В феврале и апреле вопрос о повторном рассмотрении закона вносился в повестку заседаний парламента, но оба раза снимался с рассмотрения. 21 мая оно все-таки состоялось.

Обсуждение показало, что аргументы сторон за полгода не изменились. «Принятый закон в нарушение федерального и регионального законодательства требует, чтобы любое изменение объема дотаций предварительно утверждалось депутатами Верховного совета через поправки в бюджет. Такой подход не только ограничивает законные полномочия исполнительной власти, но и создает правовую коллизию, поскольку закон не вносит изменений в методику распределения дотаций»,— заявила первый заместитель главы Хакасии Татьяна Курбатова. По ее словам, закон был инициирован на фоне регулярных нарушений муниципалитетами нормативов по оплате труда депутатов и служащих, что в правительстве расценивают как попытку ряда руководителей уйти от ответственности.

Позицию госпожи Курбатовой эмоционально поддержала фракция КПРФ. По словам вице-спикера Григория Назаренко, в случае, если спор переместится в суд, республика станет «посмешищем на всю Россию». Бывший спикер Владимир Штыгашев назвал парламентский президиум «недееспособным», а сам Верховный совет — подлежащим роспуску в случае утверждения закона и призвал: «Друзья, нужно остановиться».

Спикер и секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР) Сергей Сокол парировал, что у правительства было достаточно времени, чтобы «пойти навстречу муниципалитетам и договориться». По данным пресс-службы парламента, в адрес спикера поступили обращения от 9 мэров и 10 депутатских советов, которые поддерживают закон (всего в республике 13 городов и районов). Господин Сокол заверил, что ответственность муниципалитетов за финансовые нарушения сохранится, поскольку меняется только порядок привлечения к ней: «Надеюсь, мы поставим точку в этом процессе и у главы республики хватит уважения к волеизъявлению депутатов… чтобы дальше не эскалировать эту ситуацию, не доводить ее до абсурда».

В результате 36 представителей ЕР и ЛДПР проголосовали за закон, чего хватило, чтобы преодолеть вето. Теперь глава Хакасии обязан в течение семи дней подписать закон.

«Я как законопослушный гражданин подпишу этот документ в установленные Конституцией Хакасии сроки. Однако мы инициируем судебную проверку указанного закона на предмет его соответствия федеральному бюджетному законодательству»,— заявил господин Коновалов, добавив, что «антинародный закон должен быть отменен».

Согласно статье 82 Конституции Хакасии, если суд установит, что Верховный совет принял документ, противоречащий федеральному законодательству, то у губернатора появится основание для досрочного прекращения полномочий парламента.

Валерий Лавский, Новосибирск