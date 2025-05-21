В Георгиевске раскрыта серия краж из строящихся коттеджей на 2,6 млн рублей

Правоохранители завершили расследование многоэпизодного дела о серии краж из строящихся коттеджей Георгиевска и других городов Кавказских Минеральных Вод на сумму более 2,6 млн руб. В полицию ранее поступило девять заявлений от местных жителей о кражах, сообщили в

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следственном управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

«Группа действовала по отработанной схеме: ночью злоумышленники вскрывали окна строящихся домов, один из соучастников оставался в машине и следил за обстановкой, пока двое других похищали имущество. Украденное они вывозили для последующей продажи»,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Следствие установило причастность задержанных к хищению четырех отопительных котлов, духового шкафа и двух сейфов с деньгами.

Сотрудники уголовного розыска выявили точки сбыта похищенного имущества, изъяли его часть и провели необходимые обыски. В отношении задержанных возбуждено десять уголовных дел. Материалы направлены в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу.

Николай Аксенов