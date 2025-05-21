Собянин: на подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника

Силы ПВО сбили еще три украинских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня он уже писал суммарно о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал мэр с своем Telegram-канале. Есть ли повреждения и пострадавшие в результате атак, он не уточнил.

В связи с угрозой воздушной опасности возобновлены временные ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Также ограничения несколько раз вводились в столичных авиагаванях Домодедово и Жуковский.

Екатерина Отрашкевич