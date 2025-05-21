Ярославское правительство не будет сдавать в аренду непроданное имущество

В Ярославской области не будут сдавать в аренду областное имущество, включенное в план приватизации, несмотря на низкие темпы продаж. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству областной думы 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году региональный план приватизации не смогли исполнить в полном объеме в связи с несостоявшейся продажей двух гостиниц. На заседании председатель комитета Максим Вахруков обратил внимание на то, что включаемые в план приватизации объекты не рассматриваются со стороны потенциальной доходности для региона.

«Мы бы хотели прежде, чем включить объект, учесть не только его потенциальную стоимость, но и тот доход, который он приносит или может приносить на регулярной основе. Мы все понимаем, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы продавать дорого. Но, например, с точки зрения туризма, мы понимаем потенциал области. Большинство зарабатывает на этом, а мы продаем»,— сказал господин Вахруков.

Министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров пообещал, что примерную стоимость специалисты посчитают. При этом он подчеркнул, что поручение губернатора заключается в вовлечении имущества в оборот именно через продажу, а не сдачу в аренду.

«Арендатор никаких мер к нормальному содержанию или улучшению имущества не предпринимает. В конце мы получаем арендную плату и уставшее имущество, которое требует затрат. Именно поэтому в аренду мы имущество не сдаем, мы его только реализуем. Я могу сразу сказать, что продать будет всегда выгоднее, чем сдавать в аренду. Даже с учетом рынка, который сегодня имеется»,— сказал господин Здоров.

Алла Чижова