Непроданные ярославские отели помешали реализации плана приватизации

В Ярославской области в 2024 году не смогли в полном объеме реализовать план приватизации из-за непроданных гостиниц в Угличе и Ростове. Об этом сообщил министр имущественных отношений Николай Здоров в ходе заседания комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству областной думы 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Депутат облдумы Максим Дмитриев обратил внимание, что из 14 запланированных к продаже объектов недвижимости по 9 торги не состоялись. Причина — в отсутствии заявок. Господин Дмитриев предположил, что низкий спрос обусловлен высокой стоимостью имущества. Господин Здоров ответил, что в настоящих условиях объекты в целом продаются не очень успешно.

«Безусловно, мы делаем, наверное, недостаточно для того, чтобы реализовать полностью все. Основное, что нам помешало в 2024 году, это две гостиницы, которые сейчас вновь выставлены на торги с понижением цены. Понятно, что сейчас на рынке происходит: ключевая ставка, кредиты. Те, кто приходит покупать имущество, они приобретают его за свои деньги. Привлечь там кредитные средства сейчас совершенно невозможно. Поэтому ничего не покупается сейчас. Такой рынок»,— прокомментировал господин Здоров.

Напомним, что речь идет про гостиницы в Ростове Великом и Угличе, которые находятся в областной собственности и ранее были в управлении сети «Азимут». Их пытаются продать с 2024 года, изначально стоимость отелей была определена в 953 млн в Угличе и 813 млн в Ростове. Сейчас объекты прошли новую оценку и выставлены за 658,5 млн руб. в Угличе и 607 млн руб. в Ростове.

Алла Чижова