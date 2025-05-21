Жители Ростова назвали лучшие места для отдыха этим летом

Большинство жителей Ростова-на-Дону (19%) видят идеальный отдых на морском побережье. На втором месте – предпочтение домашнего уюта и отдыха в родных стенах (13%), а замыкает тройку лидеров поездка на дачу или в сельскую местность (11%). Об этом сообщили аналитики SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По результатам исследования, 6% опрошенных считают оптимальным провести отпуск, наслаждаясь природой или совершая путешествия по стране. Зарубежные направления пользуются меньшим спросом: 4% проголосовали за любую зарубежную страну, 3% – за Азию, 2% – за Турцию, а по 1% отдали предпочтение Египту и Абхазии. Среди российских курортных зон лидируют Крым и Краснодарский край (по 4% голосов), а также озеро Байкал (2%). Алтай и Дагестан получили по 1% голосов.

Необычные предпочтения в отдыхе выразили отдельные участники опроса: 2% высказались за поездки в горные районы, 1% – за уединение в тихом месте. Среди прочих популярных направлений были названы Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал и Калининград.

Еще 3% опрошенных рекомендуют не тратить дни отпуска и воздержаться от отпуска в текущем сезоне.

Предпочтения в выборе отдыха между мужчинами и женщинами заметно различаются: женщины чаще выбирали отдых на море (24% против 11% у мужчин). Мужчины же, в свою очередь, чаще предлагали остаться дома (17% против 11% у женщин) или отправиться в тур по России (7% против 5%).

Валентина Любашенко