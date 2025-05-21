Трансграничное банкротство ищет покупателя

Объявлены торги по продаже черногорской компании Svetastas, которая в равных долях принадлежит основателям одной из крупнейших финансовых пирамид на Урале Константину и Светлане Филимоновым, признанных банкротами. Начальная цена каждой доли 50% составляет 363,64 млн руб. В собственности иностранной компании находятся 70 земельных участков в Черногории. Будущему победителю торгов придется взять на себя «все риски неблагоприятных последствий, в том числе в случае изменения политической ситуации в странах». Эксперты считают, что в текущих геополитических условиях найти покупателя на иностранный актив будет очень сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания Svetastas принадлежит создателям одной из крупнейших финансовых пирамид на Урале

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Компания Svetastas принадлежит создателям одной из крупнейших финансовых пирамид на Урале

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансовый управляющий основателей челябинского ОАО «Финансовая компания “Частные инвестиции”» Константина и Светланы Филимоновых объявил аукцион по продаже равных долей супругов в уставном капитале иностранной компании Svetastas (Privat limited company Svetastas D.O.O., Черногория). Начальная цена каждого лота составляет 363,64 млн руб. Объявления опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Компания Svetastas зарегистрирована в городе Будва в 2006 году. В объявлении указано, что, по данным министерства юстиции Черногории, в собственности за организации числятся земельные участки, а также «имеются записи о наличии обременений третьих лиц». В материалах дела о банкротстве Светланы Филимоновой имеется информация о том, что на компанию было зарегистрировано 50 участков в городе Жабляк и 20 — в Цетине. Их общая площадь составляет около 500 тыс. кв.м.

«Победитель торгов после заключения договора купли-продажи принимает на себя все риски неблагоприятных последствий, в том числе в случае изменения политической ситуации в Российской Федерации, Республике Черногория в виде взаимодействия стран. Победитель торгов в полном объеме и за свой счет несет расходы, связанные с переоформлением права собственности»,— говорится в объявлении.

Торги проводятся в форме открытого аукциона. Заявки по каждому лоту принимаются до 24 июня. Торги назначены на 25 июня. Шаг аукциона составит 5%. Участники должны предоставить задаток в размере 20%.

Супруги Филимоновы известны как создатели одной из крупнейших финансовых пирамид на Урале. Константин Филимонов среди прочего позиционировал себя как экстрасенса, выпускника московского филиала Мюнхенского института психологии и парапсихологии. В 2000 году под его авторством вышла книга «Дневник парапсихолога». Также он был совладельцем популярного клуба живой музыки «Такси-блюз».

В 2000-х года семья организовала в Челябинске финансовую компанию «Частные инвестиции», предлагая местным жителям стать акционерами и вкладывать средства в виде займов под 30–60% годовых. Такой доход бизнесмены обещали от приобретения недвижимости в Черногории, развития ресторанного бизнеса в Челябинске, съемок кинофильмов и лесозаготовительной деятельности. Когда акционеры перестали получать прибыль, супруги Филимоновы покинули Россию. В 2010 году их объявили в международный розыск, а в 2013-м задержали в Черногории и экстрадировали в РФ. В конце 2016 года Калининский районный суд Челябинска признал Константина и Светлану Филимоновых виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Суд установил, что в 2005–2010 годах супруги похитили более 97 млн руб. у 45 челябинцев. Для реализации преступной схемы они создали множество аффилированных с ФК «Частные инвестиции» компаний. Среди них агентства для съемок кинофильмов (ООО «Константа фильм») и сделок с недвижимостью («Светастас»), ресторанного бизнеса (ДиС), а также АО «ФК “Мир бизнеса”», ФК «Европа бизнес», «Константа лес» и «Константа бизнес». Контроль за всеми финансовыми потоками этих компаний вели лично Светлана и Константин Филимоновы. По обвинению в мошенничестве (ст.159 УК РФ) суд приговорил их к шести годам шести месяцам и семи годам шести месяцам соответственно со штрафом 150 тыс. руб. каждому. Супруги вину не признали, в суде заявляли, что не имели намерений обманывать акционеров своей компании.

В 2018 году прокуратура Челябинской области сообщила о передаче в суд второго уголовного дела в отношении Филимоновых.

Потерпевшими по нему проходили почти 1,2 тыс. человек, а сумма ущерба превысила 640 млн руб.

Кроме мошенничества, фигурантам предъявили обвинение в отмывании добытых преступным путем денег (ст.174.1 УК РФ). Суд первой инстанции прекратил это уголовное дело в связи с уже вступившим в силу приговором по аналогичному обвинению. Решение отменил Челябинский областной суд и направил дело на повторное рассмотрение. В 2020 году первая инстанция снова его прекратила в связи с истечением сроков давности, но признала права на удовлетворение гражданских исков потерпевших.

Супруги Филимоновы отсидели сроки в колониях и вышли на свободу. Впоследствии оба направили заявления о своем банкротстве. В апреле 2023 года арбитражный суд региона ввел процедуру реализации имущества в отношении Светланы Филимоновой, чей долг перед кредиторами на тот момент превысил 110,5 млн руб. В августе 2024 года банкротом был признан Константин Филимонов. Он сообщил о требованиях 1278 кредиторов и задолженности на сумму более 718 млн руб.

По мнению экспертов, продать иностранное имущество супругов-банкротов будет непросто.

«Предлагаемый актив имеет достаточно много рисков, причем эти риски покупателю предлагается целиком взять на себя. Кроме того, актив является недостаточно раскрытым по своей ликвидности, например, цена принадлежащих компании земельных участков может варьироваться от целого ряда условий: с видом на море или без, внутри города или за его пределами, коммерческая или сельскохозяйственная. Сейчас предлагается купить кота в мешке. Людей, готовых даже на задаток в 73 млн руб., не говоря уже о том, чтобы купить по предложенной цене, найдется немного, если вообще они найдутся. В текущих геополитических условиях ждать активного спроса из России на зарубежные земельные участки, которые легко могут стать отчужденными или арестованными, замороженными и прочими — такое себе удовольствие за немалые изначальные деньги при наличии очень неплохих альтернатив по заработку без рисков в пределах РФ»,— отметил доцент кафедры прикладной экономики и маркетинга факультета экономики и управления Челябинского госуниверситета Илья Данилов.

По его словам, в целом с инвестициями в иностранные компании сейчас «все очень сложно». «Если уж многие соотечественники, владеющие акциями иностранных компаний, до настоящего времени не могут их сбыть и получить хотя бы номинал вложенного, то что говорить о продолжении вложений за рубеж. Вывод один — слишком много рисков при слишком больших вложениях и туманных перспективах»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова