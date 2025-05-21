Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Нино Бенвенути

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Нино Бенвенути скончался на 88-м году жизни, сообщает BoxingScene. Причины смерти не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Riccardo De Luca, File / AP Фото: Riccardo De Luca, File / AP

В 1960 году итальянец завоевал золотую медаль на домашней Олимпиаде. Также Бенвенути дважды выигрывал чемпионат Европы. Он был абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе с июня 1965 по июнь 1966 года, в среднем весе — с апреля по сентябрь 1967 года, а также с марта 1968 по ноябрь 1970 года. Завершил спортивную карьеру в 1971 году.

В 1996 году Бенвенути был включен в Международный зал боксерской славы.

Таисия Орлова