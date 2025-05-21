Пожарные Сочи ликвидировали возгорание автомобиля с прицепом

Сотрудники МЧС России в Сочи ликвидировали возгорание автомобиля с прицепом. Пожар произошел в жилом комплексе «Новая Заря» в Центральном районе города, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канале Типичный Сочи Фото: Telegram-канале Типичный Сочи

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в среду, 21 мая, в 16:04. В течение минуты на место происшествия выехали спасательные подразделения.

Прибывшие пожарные в 16:10 обнаружили горящий автомобиль с прицепом на площади 25 «квадратов». Пламя было локализовано через минуту после прибытия, а полное тушение завершилось в 16:14.

В операции участвовали семь сотрудников МЧС и две единицы техники. К 16:18 все последствия пожара были устранены.

Мария Удовик