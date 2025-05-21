В Перми на ул. Промышленной появится еще один экотехнопарк по утилизации отходов

Проект федеральной компании «ЭкоЭкспертГрупп» по строительству экотехнопарка в Перми получил одобрение краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Сегодня на заседании совета технический директор организации Роман Рупотка представил инициативу по возведению на ул. Промышленной предприятия, которое займется утилизацией производственных и строительных отходов. Члены совета присвоили проекту «ЭкоЭкспертГрупп» статус «приоритетный инвестиционный».

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По словам Романа Рупотки, регионами присутствия компании являются Московская и Ленинградская области. Возведение экотехнопарка в Перми должно снизить объем отходов, которые попадают на полигоны, вовлечь их в хозяйственный оборот и сформировать экономику замкнутого цикла. Работа экотехнопарка, кроме всего прочего, сократит расходы бюджета Пермского края на ликвидацию несанкционированных свалок. В объект «ЭкоЭкспертГрупп» вложит 120,1 млн руб. Строительство комплекса будет вестись поэтапно до 2030 года. Получение статуса «приоритетный инвестпроект» позволит инвестору получить административную поддержку властей, участок в 5,9 га в районе ул. Промышленной, 109 для стройки и налоговый вычет в 60,3 млн руб.

По сведениям kartoteka.ru, ООО «ЭкоЭкспертГрупп» создано в 2021 году в Москве и предоставляет услуги в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов. Возглавляет общество и является его учредителем Ярослав Быков. Господин Быков владеет еще четырьмя ныне действующими компаниями, среди которых московские и одна пермская – ООО «Экотехнопарк Пермь».

Напомним, к 2026 году также планируется ввести в эксплуатацию экотехнопарки в Елово и Перми, в районе мусорного полигона в Софронах. Мощность пермского комплекса по обработке ТКО достигнет 350 тыс. тонн в год. На его территории к 2028 году планируется возвести объект для энергетической утилизации органической фракции — до 150 тыс. тонн. При этом доля отходов, направляемых на захоронение, не должна будет превышать 35% в год. На сегодня в Пермском крае действуют пять мусоросортировочных линий: в селе Лобаново Пермского муниципального округа, Краснокамске, Лысьве, Кудымкаре и Верещагино.