В Анапе приостановили торговлю на рынке по решению суда

Судебные приставы Анапского городского отдела исполнили решение суда о приостановке торговой деятельности на рынке, расположенном в проезде Солдатских Матерей. Анапский городской суд вынес определение о введении обеспечительной меры, временно запрещающей использование восьми объектов общей площадью 4,7 тыс. кв. м, занятых под магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск в суд подала администрация города-курорта, потребовав признать спорные постройки самовольными и подлежащими сносу. По данным муниципалитета, на указанной территории размещено более 70 торговых точек. На основании выданного исполнительного листа деятельность всех арендаторов приостановлена до рассмотрения дела по существу.

Вячеслав Рыжков