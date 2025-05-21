На СВО погиб глава тольяттинского КПЦ «Союз дагестанцев» Джамбулат Надирбегов

В Тольятти простились с Джамбулатом Надирбеговым, председателем городского культурно-просветительского центра «Союз дагестанцев», руководителем клуба бокса «Патриот», членом Единого совета национально-культурных объединений Тольятти. Он погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга, сообщили в горадминистрации.

С первых дней специальной военной операции Джамбулат Надирбегов активно включился в волонтерскую миссию, содействовал городским штабам по сбору дополнительного обеспечения и гуманитарной помощи, неоднократно лично сопровождал за ленточку грузы. А затем сам заключил контракт с министерством обороны.

Проститься с Джамбулатом Надирбеговым пришли родственники и друзья, товарищи по оружию, представители национальных общин, спортивная общественность, волонтеры. По мусульманской традиции Джаназа-намаз на церемонии прощания с совершил имам-мухтасиб, настоятель Тольяттинской соборной мечети Ислам Гумеров.

Алексей Алексеев