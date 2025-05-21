В Ростове водитель иномарки сбил пенсионера во дворе многоэтажки

В Ростове-на-Дону 76-летний пенсионер пострадал в ДТП. Авария произошла утром 21 мая во дворе дома №9 на улице Волкова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Хендай I35 пытался повернуть во дворе жилого дома налево, когда наехал на пенсионера.

В результате случившегося пострадавшего доставили с травмами в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская