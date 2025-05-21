ПАО МТС, цифровая экосистема, представила финансовые и операционные результаты за первый квартал года. Консолидированная выручка группы увеличилась почти на 9% год к году, до 175,5 млрд руб. на фоне роста доходов базового телеком-бизнеса и развивающихся направлений. OIBDA группы в отчетном периоде выросла на 7%, до 63,3 млрд руб. Устойчивая динамика OIBDA поддерживается доходами от услуг связи, рекламного сегмента и медианаправления, а также оптимизациеи операционных расходов.

Группа «АльфаСтрахование» завершила выплаты в связи с массовым сбоем авиаперевозок 6-7 мая. Компания произвела более 7,1 тыс. выплат, пассажиры получили свыше 29 млн руб. Выплаты получили клиенты, которые оформили добровольное страхование для пассажиров при покупке авиабилета. Из них 260 клиентов компании получили свыше 10 тыс. руб., а четыре пассажира, направлявшихся из Ташкента в Москву, — по 19,5 тыс. руб.

Компания Hongqi в начале июня выпускает на российский рынок новый лифтбэк H6. Над его обликом работал бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Лифтбэк будет доступен с безальтернативным бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 л мощностью 245 л. с. Во всех комплектациях сиденье водителя оснащено функцией массажа с тремя режимами. Мультимедийная система с 12,6-дюймовым дисплеем имеет полностью русифицированный интерфейс.