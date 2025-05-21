В Ростовской области шестой год подряд наблюдается рост инвестиций
Ростовская область остается одним из 12 регионов страны, где инвестиции растут шестой год подряд. Этому во многом способствует комплекс мер региональной поддержки крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По информации источника, для стимулирования инвесторов существуют субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, «инфраструктурные» субсидии. Часть мер представляют собой налоговые льготы: по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль в рамках инвестпроектов, инвестиционный налоговый вычет.
Кроме того, в регионе действуют механизмы предоставления земельных участков в аренду без торгов, а также защиты и поощрения капиталовложений, реализуются различные конкурсные программы. В 2024 году инвестиции в основной капитал выросли на 2% – это более 700 млрд руб., а частные инвестиции – на 12% (более 500 млрд руб.), поясняют в пресс-службе.
«Одним из ярких примеров выгодного для области инвестирования является предприятие «Рускальк» в Тацинском районе. Этот проект имеет большое значение для нашей экономики, а учитывая, что большую часть своей деятельности компания ведет здесь, особенно важно, что юрисдикция предприятия возвращается в Ростовскую область. Это способствует увеличению налогов, а значит и всестороннему развитию нашего региона»,– прокомментировал глава регионального правительства.