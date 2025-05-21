Экс-руководителям банка «Новопокровский» ужесточили наказание

Мосгорсуд 21 мая 2025 года ужесточил приговор бывшим топ-менеджерам краснодарского ООО КБ «Новопокровский» и их соучастнику, ранее признанным виновными в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 1,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зампред правления банка Сергей Забелин, директор московского филиала Ольга Богомолова, глава департамента кредитования Алексей Цибизов и их сообщник Иван Пожарский приговорены к лишению свободы на сроки от 5,5 до 7,5 лет и штрафам в размере от 700 тыс. до 900 тыс. руб. Суд первой инстанции ранее назначил наказание от 4,5 до 7 лет заключения.

Предъявленный госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» иск на сумму более 1,7 млрд руб. передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Арест на имущество господина Цибизова, наложенный в рамках уголовного дела, сохранен до вынесения решения по иску.

Центробанк лишил «Новопокровский» лицензии в 2017 году. Тогда регулятор указывал на то, что бизнес-модель кредитной организации строилась на агрессивном привлечении вкладов населения и размещении средств в низкокачественные активы.

Вячеслав Рыжков