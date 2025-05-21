Инвестиции в туристические ОЭЗ Северного Кавказа достигли 92 млрд рублей

Прямые инвестиции в инфраструктуру особых экономических зон туристского типа в Северо-Кавказском федеральном округе превысили 90 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора института развития «Кавказ.РФ» Андрея Юмшанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Мы вкладываемся в то, чтобы наши курорты состоялись, чтобы туда приходили внешние частные инвесторы, развивался туристический поток. В прошлом году было вложено порядка 18 млрд рублей, это наиболее высокий показатель»,— заявил Андрей Юмшанов.

По словам директора института, эти вложения позволяют привлекать частных инвесторов и развивать экономику регионов Северного Кавказа. Прирост частных инвестиций в регионах Северного Кавказа с учетом привлечения банковских кредитов вырос на 36%.

Николай Аксенов