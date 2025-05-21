Где в Воронеже отключат холодную воду 22 мая

В «РВК-Воронеж» рассказали о плановых отключениях холодной воды 22 мая. Для проведения ремонта будет временно ограничено водоснабжение на 59 улицах города.

С 10:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам:

переулок Бабушкина, 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41;

переулок Ботанический, 2;

переулок Вокзальный, 1, 2 (РЖД Медицина стационар №2), 3, 4;

переулок Дальний, 1;

переулок Здоровья, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25б, 26, 27, 27А, 28, 31А, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 73, 78, 82, 84, 86, 86а, 88, 88А, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90О, 90а, 90г/1;

переулок Индустриальный, 1, 2;

переулок Клинический, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

переулок Коллективный, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;

переулок Коминтерновский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

переулок Мельничный, 1, 2А, 3, 3а, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34;

переулок Приветливый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Д, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

переулок Республиканский, 1, 2, 5, 5Т, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21;

переулок Советский, 1, 2, 2Т, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5;

переулок Спокойный, 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 24, 24А, 24Б, 24Г, 24Т, 26, 30, 30Б;

переулок Транспортный, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

переулок Федеративный, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7;

переулок Школьный, 1, 2, 4, 6;

площадь Генерала Черняховского, 1, 1/1, 1/2, 1Д, 1Е, 1К, 2

площадь Ленина, 8, 8Б, 9, 10, 11, 11А, 11б;

Рабочий проспект, 23, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84;

проспект Революции, 2 (РЖД Медицина поликлиника №1), 4, 4А, 6, 8, 10, 12 (ВГКБ №2), 14 (СМП Центральная подстанция), 14а, 14в, 18, 20, 22, 24, 26/28, 30, 32, 32А, 34а, 36, 36/38, 36д, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

проспект Труда, 2б, 2;

улица 3-го Интернационала 1, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А (детский сад №108), 11а, 11б, 13, 13А, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31;

улица 45-й Стрелковой Дивизии, 1, 1Б, 1В, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Г, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 62А, 64 (Областная детская больница №2), 64/1, 66;

улица Беговая, 1;

улица Вавилова, 30, 34, 36, 41;

улица Войкова, 8;

улица Вокзальная, 1, 2, 2А, 2А/1, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 52В, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

улица Желябова, 7, 7п, 10, 15, 15в, 17, 46, 56;

улица Ипподромная, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18а, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68/2;

улица Карла Маркса, 51А, 53, 55А, 57 (гимназия имени Басова), 59 (ВГАС), 61, 65, 67, 67/1, 67/2, 67Б, 67а, 69 (Школа №9), 70, 70А, 71 (бассейн «Нептун»), 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82 (поликлиника №2), 82Т, 92, 92а, 94, 96, 98, 108/110, 112, 114, 114В, 114б, 116 («Юбилейный СК»), 116а;

улица Кольцовская, 1, 1Б, 1В, 1г, 2, 2/1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 22Б, 22а, 24, 24Б, 24В, 24К, 24д, 24ж/1, 24и, 25, 26, 27, 29, 30, 30А, 31, 34, 36, 38, 38а, 40 (Воронежская кондитерская фабрика), 44, 46, 46а;

улица Комиссаржевской, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10А, 12, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 15б, 16, 17 (школа №11), 18, 18а, 21, 23;

улица Леваневского, 26;

улица Лейтенанта Бовкуна, 11, 13, 21, 21А, 21Б, 30, 40;

улица Ленина, 96, 96Б, 96Е, 96И, 98, 100, 104б, 108, 110;

улица Логвиновская, 12А;

улица Марии Копыловой, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 20А;

улица Мира, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8;

улица Никитинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8 (управа Центрального района), 8а, 9 (ВГКБ №2), 14, 16, 16А, 19, 19А, 20, 21, 21Т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 32;

улица Плехановская, 8р, 12, 14, 14в,14б, 14Е, 16, 18, 20, 22, 22Т, 22а, 24а, 28, 30, 32, 40, 42, 44, 46, 48, 48Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66 (ВГКБ №3), 66Б, 66К;

улица Полевая, 1;

улица Просвещения, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

улица Пушкинская, 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 4к, 5, 7, 7а;

улица Революции 1905 года, 1, 1Т, 2, 3, 4, 4/1, 5, 7, 8, 8к, 10, 11А (детский сад №90), 14, 18, 20, 20Т, 22 (Офтальмологическая больница), 32, 36, 38, 40, 42, 42а;

улица Республиканская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 78;

улица Свердлова, 1, 2, 3, 4, 5, 5Д, 5Е, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

улица Советская, 3, 21, 23, 25, 43, 45, 47;

улица Социалистическая, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28;

улица Сочинская, 11а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26;

улица Средне-Московская, 1, 1А, 1д, 3, 3а, 4, 6, 6а, 6б, 7, 7/9, 7т, 8, 9, 9т, 10, 11 (Детский сад №65), 12, 12б, 12в, 14, 15/17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31в, 32, 32б, 32в, 32е, 45, 60, 62а, 67, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 77, 88, 92, 99;

улица Студенческая, 1, 3, 10 (ВГМУ имени Н.Н. Бурденко), 12, 12а, 14, 14а, 17, 18, 20, 24, 26, 26А, 29 (лицей №7), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36Б, 36Т, 36а;

улица Транспортная, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 31, 32, 38, 42, 44, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 59, 61, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79/1, 81, 83, 83а;

улица Урицкого, 2, 2А, 3, 4А, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48А, 49, 56, 58А;

улица Феоктистова, 1, 1А, 2, 2А, 4, 6;

улица Фридриха Энгельса, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5в, 6, 7, 7а, 8, 8Б, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 17, 17а, 18, 19 (ВОК противотуберкулезный диспансер), 20, 21, 22, 22А, 23 (школа №28), 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 25Б, 27, 29, 29А, 30, 30А, 30Б, 31, 31а, 32А, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Д, 33е, 34, 35, 37, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56;

улица Чайковского, 1, 3, 3А, 3Т, 4, 4а, 5, 6, 6ж, 6р, 8;

улица Чернышева, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17;

улица Шишкова, 58, 58А, 60.

В связи с работами также возможно снижение давления на улице Плехановская от проспекта Революции до дома №59.

Ульяна Ларионова