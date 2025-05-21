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Главу администрации района Башкирии возмутили разбитые большегрузами дороги

Глава администрации Мишкинского района Павел Трапезников пообещал взять под личный контроль ремонт дороги, соединяющей райцентр с деревней Новоакбулатово. По его словам, асфальтовое покрытие испортили большегрузы.

«Я крайне возмущен, так как в этом году на этом участке силами "Башкиравтодор" провели ямочный ремонт в рамках содержания дороги. Обязательно возьму ситуацию под личный контроль, и покрытие будет восстановлено»,— написал чиновник в соцсетях.

По его словам, аналогичный случай зафиксирован в самом Мишкино. Господин Трапезников попросил жителей района сообщать ему о подобных проблемах.

«Недопустимо, чтобы частные организации портили наши дороги»,— подчеркнул глава администрации.

Идэль Гумеров

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