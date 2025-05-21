Полицейские открыли огонь по авто с подростками при погоне в пригороде Глазова

Несовершеннолетнюю девушку и трех молодых людей остановили во время погони со стрельбой в пригороде Глазова, пишет «МВД медиа». Они пытались уйти от полиции на автомобиле «ВАЗ-21074».

В ночное время внимание экипажа ДПС привлек автомобиль, виляющий из стороны в сторону на дороге в Глазове. Полицейские подали сигнал об остановке, однако пьяный водитель — 17-летний житель поселка Яр — проигнорировал их требования и попытался скрыться.

Автоинспекторы начали погоню. Стараясь оторваться от полиции, водитель выехал на дорогу Глазов—Яр, где стал хаотично маневрировать, превышать скорость и выезжать на встречную полосу.

После этого полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух и открыли огонь по колесам автомобиля. На 15-м километре трассы водитель свернул в поле и остановился. Его задержали сотрудники ДПС.

В салоне автомобиля также находились 16-летняя девушка и два молодых человека 2005 и 2008 г.р. Они также находились в пьяном состоянии. На водителя составили пять административных протоколов, после чего его вместе с другими несовершеннолетними передали законным представителям. Решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет.