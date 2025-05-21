Пятерых тольяттинцев отметили за заслуги перед городским сообществом
Почетным знаком думы «За заслуги перед городским сообществом» на заседании 21 мая решено было отметить пятерых жителей Тольятти, сообщили в гордуме.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Так, почетным знаком за значимые результаты в сфере обеспечения законности и соблюдения прав граждан награждена Мария Аввакумова, член тольяттинского клуба деловых женщин.
Директор Дворца детского и юношеского творчества Татьяна Леснякова награждена за значимые результаты в сфере образования и воспитания подрастающего поколения.
Председатель Самарского регионального общественного благотворительного фонда имени Н. Ф. Семизорова Фаимя Лобода удостоена высокой награды за результаты в общественной деятельности и особый вклад в развитие электроэнергетики.
Врач Евгений Сакеев награжден за особый вклад в социально-экономическое развитие города, значимые результаты в сфере здравоохранения и общественной деятельности.
Также наградой отмечены заслуги директора комбината школьного питания «Дружба» Татьяны Солодневой за результаты по организации питания в образовательных учреждениях и на предприятиях города.
Высшие награды городской думы будут вручены на мероприятии, посвященном Дню города.