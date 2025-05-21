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Пятерых тольяттинцев отметили за заслуги перед городским сообществом

Почетным знаком думы «За заслуги перед городским сообществом» на заседании 21 мая решено было отметить пятерых жителей Тольятти, сообщили в гордуме.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Так, почетным знаком за значимые результаты в сфере обеспечения законности и соблюдения прав граждан награждена Мария Аввакумова, член тольяттинского клуба деловых женщин.

Директор Дворца детского и юношеского творчества Татьяна Леснякова награждена за значимые результаты в сфере образования и воспитания подрастающего поколения.

Председатель Самарского регионального общественного благотворительного фонда имени Н. Ф. Семизорова Фаимя Лобода удостоена высокой награды за результаты в общественной деятельности и особый вклад в развитие электроэнергетики.

Врач Евгений Сакеев награжден за особый вклад в социально-экономическое развитие города, значимые результаты в сфере здравоохранения и общественной деятельности.

Также наградой отмечены заслуги директора комбината школьного питания «Дружба» Татьяны Солодневой за результаты по организации питания в образовательных учреждениях и на предприятиях города.

Высшие награды городской думы будут вручены на мероприятии, посвященном Дню города.

Алексей Алексеев

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