Завтра, 22 мая, на территории Республики Татарстан ожидается сильный ветер (порывы 15–20 м/с, местами до 23 м/с), гроза и возможен град. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер и град с грозой

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер и град с грозой

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан, в регионе ночью ожидаются местами кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы и выпадение града.

Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное, его скорость составит 6–11 м/с, при этом местами порывы могут достигать 15–20 м/с, а днем — до 23 м/с в некоторых районах.

Ночью температура воздуха составит от 6 до 11 градусов выше нуля. Днем — от 17 до 22 градусов выше нуля.

В Казани ночью осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с. Температура воздуха составит от 9 до 11 градусов выше нуля.

Днем ожидаются непродолжительные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западного направления будет достигать скорости 6–11 м/с, местами усиливаясь до 15–17 м/с. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса выше нуля.

Артём Дергунов