На Свердловском тракте четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским авто

В Челябинске на Свердловском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автомобиля. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня около часа дня вблизи дома на Свердловском тракте, 4. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Он и еще три пассажира получили травмы. Их госпитализировали.

Госавтоинспекция продолжает выяснять причины ДТП.