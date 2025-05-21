В Татарстане впервые за 50 лет родились птенцы сокола-балобана из Красной книги
Впервые с 1974 года в Татарстане родились два птенца сокола-балобана, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.
Благодаря работе специалистов по сохранению в республике редких видов птиц, в апреле 2025 года в зооботсаду удалось получить первое потомство соколов балобанов, считающихся исчезнувшими на территории республики.
В 2025 году также планируется продолжить реализацию проекта в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
В дикую природу выпустят местных татарстанских птиц, а также шести птенцов из подмосковного питомника.