В Пулково предупредили о возможных изменениях в графике авиасообщения с Москвой

На фоне новостей об ограничениях работы столичных аэропортов (Шереметьево, Домодедово и Жуковский) Пулково предупредил пассажиров о возможных изменениях в графике авиасообщения с Москвой. Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский возможны изменения в расписании рейсов на вылет в Москву и на прибытие из московского региона»,— написали в пресс-службе петербургского аэропорта.

Информацию об обновлениях в графике рейсов пассажиров просят уточнять у авиакомпаний.

Как сообщил у себя в Telegram-канале 16 мая мэр столицы Сергей Собянин, на Москву летели три беспилотника, они были уничтожены средствами ПВО Минобороны. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

В 14:08 в Росавиации также сообщили, что ограничения на работу столичных аэропортов сняты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что майский коллапс в Пулково позволил заработать петербургским гостиницам.

Дарья Астанина