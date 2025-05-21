ПАО «МТС-Банк» опубликовал промежуточную финансовую отчетность за первый квартал года. По словам председателя правления МТС-банка Эдуарда Иссопова, «в условиях жесткой денежно-кредитной политики команда банка пересмотрела подходы к работе с клиентскими сегментами, приоритетом стало более точечное кредитование высококачественных заемщиков». «За счет ужесточения кредитных политик банку удалось снизить уровень риска по кредитным картам на 40% год к году, по потребительским кредитам — на 13% год к году, по POS-кредитам — на 8% год к году»,— заявил Иссопов. Чистые процентные доходы после создания резервов выросли в 2,2 раза, до 1,9 млрд руб. Чистая прибыль за первый квартал года составила 1 млрд руб. вследствие удорожания фондирования и давления на чистые процентные доходы от кредитования.

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