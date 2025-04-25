Казань взяла «Новую волну»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» этим летом впервые состоится в Казани. Фестиваль, ранее проходивший в Юрмале и Сочи, пройдет с 21 по 26 августа у Центра семьи «Казан». Специально для мероприятия будет построена временная концертная площадка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-подход с участием мэра Казани Ильсура Метшина и композитора и продюсера Игоря Крутого

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Пресс-подход с участием мэра Казани Ильсура Метшина и композитора и продюсера Игоря Крутого

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» впервые пройдет в Казани с 21 по 26 августа 2025 г. Это решение стало результатом многолетних попыток республики принять фестиваль. Для фестиваля, который проводится с 2002 г., это уже четвертый «дом».

Переговоры о проведении «Новой волны» велись более десяти лет, заявил на пресс-подходе мэр Казани Ильсур Метшин. Город даже собирал подписи в поддержку идеи: более 100 тыс. обращений в 2014 г. были отправлены организаторам и в федеральные органы. Однако главной преградой долгое время оставалось отсутствие необходимой инфраструктуры. До сих пор в Казани не было сценического пространства, соответствующего техническим требованиям конкурса.

Временным решением этой проблемы должен стать легковозводимый комплекс New Wave Hall, который установят у Центра семьи «Казан». Как уточнили в мэрии, речь идет не о постоянной постройке, а об открытой сцене с крышей, которая будет работать в весенне-осенний период. Она рассчитана на 2,5 тыс. зрителей, а ежедневно на ней будут выступать до 150 артистов. Специально для этого события в столицу Татарстана из Сочи доставят конструкции концертного зала. Судя по заявлениям городских властей, площадка имеет шансы в будущем получить стационарный статус.

Рендер крытой концертной площадки New Wave Hall

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

«Рустам Нургалиевич (Минниханов - Ъ) дал поручение проработать некую конструкцию, изучив лучший мировой опыт, и сделать там стационарную постоянную площадку. Но пока речь идет только о легковозводимой, которая будет работать в период с апреля по октябрь», — пояснил мэр Казани Ильсур Метшин.

Впервые идею о перемещении «Новой волны» в столицу Татарстана озвучили еще в 2014 году. «Я напомню, тогда в поддержку принятия „Новой волны“ мы собрали 100 тысяч живых подписей и отправили в Москву. Наконец-то эти письма дошли до Дедушки Мороза», — отметил господин Метшин.

В декабре 2019 года было официально объявлено, что конкурс пройдет в Казани в 2020 году и будет приурочен к празднованию 100-летия ТАССР. Однако эти планы сорвала пандемия коронавируса. «Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотен человек творческих коллективов и технических служб, тысяч зрителей в зале», — объяснял тогда причину отмены продюсер фестиваля и композитор Игорь Крутой. Тогда планировалось, что в конкурсе примут участие до 1,3 млн человек, а один из дней «Новой волны» хотели посвятить татарской культуре и выступлениям татарских поп-музыкантов.

Спустя пять лет господин Крутой объяснил выбор новой локации особым отношением Татарстана к культурным событиям: «Я был очень поражен Казанью еще во время старта Универсиады, когда увидел, что люди просто приходят по своей инициативе, помогают приводить все в порядок. Безусловно, здесь налажены и личные контакты с руководством города и республики. Мы знаем, с каким трепетом они относятся к Татарстану. Казань — это очень крутой город — с точки зрения как населения, так и культуры, которая развивается здесь». В качестве одной из причин он также отметил и наличие реки Волги, которая символизирует название фестиваля.

Композитор Игорь Крутой связан с Казанью творческими проектами: он принимал участие в организации Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, чемпионата по рабочим профессиям и с 2017 года ежегодно продюсирует всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна». С 2015 года в Казани функционирует Академия Игоря Крутого — творческое и образовательное пространство для обучения детей и взрослых.

Организаторы уже объявили состав жюри и звездных участников казанского фестиваля. В судейскую коллегию конкурса войдут Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Анна Asti. На сцене New Wave Hall выступят сам Филипп Киркоров, певица Алсу, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Сергей Лазарев и другие популярные исполнители.

Конкурс стартовал в 2002 году по инициативе композиторов Раймонда Паулса и Игоря Крутого. Его бессменным режиссером является Александр Ревзин. С 2002 по 2014 год «Новая волна» ежегодно проводилась в Юрмале (Латвия), с 2015 по 2019 год — в Сочи, в 2021 и 2024 годах — на федеральной территории Сириус (Краснодарский край). Переезд из Юрмалы в Сочи в 2015 году был связан с попаданием российских артистов в список нежелательных лиц для въезда в Латвию.

За годы существования конкурса в нем принимали участие исполнители из стран Восточной Европы, Прибалтики, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки и других стран мира. В качестве специальных гостей на «Новой волне» выступали мировые звезды: Стинг, Рики Мартин, Энрике Иглесиас, Нелли Фуртадо, а также Алла Пугачева, Монсеррат Кабалье, Анна Нетребко, Алессандро Сафина, Roxette, Патрисия Каас, Стиви Уандер, Эрос Рамаццотти и многие другие. В 2005 году конкурс был признан событием года по версии премии «Звуковая дорожка».

В 2024 году фестиваль проходил с 22 по 27 августа на федеральной территории Сириус. Среди 13 финалистов были представители семи стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Китая, Мальты и России. Кроме того, в Сочи была заложена памятная звезда с именами победителей конкурса.

Анар Зейналов