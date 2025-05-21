Донские аграрии застраховали 27% посевов под урожай 2025 года

В Ростовской области по состоянию на 1 мая 2025 года застраховано 1,3 млн га (27%) посевов под урожай 2025 года, сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным НСА, под страховой защитой находятся 925 тыс. га озимых и 362 тыс. га яровых культур. Сады и многолетние насаждения в регионе страховкой не защищены. Большинство аграриев области выбирают программу «мультирискового страхования», которая покрывает около 1 млн га. Программой страхования от чрезвычайных ситуаций охвачены 298 тыс. га. Согласно предварительной оценке, в 2025 году от воздействия низких температур в регионе пострадали посевы примерно на 240 тыс. га.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в 2024 году регион уже становился зоной ЧС в АПК, страховые выплаты аграриям за погибший урожай превысили 1,3 млрд руб. По словам президента НСА Корнея Биждова, полученный в прошлом году опыт организации урегулирования убытков поможет эффективно реагировать на ситуацию, сложившуюся в настоящее время.

«По программе ЧС выплаты в случае наличия убытка осуществляются оперативно после подготовки акта местной комиссии по ЧС о списании площадей. Но и по «мультирисковой» программе, если риск заморозка был включен в полис, есть возможность возместить расходы на пересев в сжатые сроки», — отметил он.

Валентина Любашенко