Донским аграриям за потерю урожая в 2024 году выплатили более 2 млрд рублей

Общая сумма страховых выплат сельхозпроизводителям Ростовской области за гибель урожая в 2024 году к началу апреля превысила 1,3 млрд руб., сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков (НСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Весенние заморозки в мае стали ключевым фактором для осуществления выплат донским аграриям. В качестве компенсаций за ущерб, нанесенный весеннему урожаю, страховщики выплатили земледельцам около 1 млрд руб.

В дополнение к ранее выделенным средствам, в 2024 году аграрии области использовали две страховые опции: программу "мультирискового" страхования и страхование от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Возмещение ущерба по "мультириску" достигло 923 млн руб., а по программе страхования на случай ЧС — 111 млн. руб.

Отметим, в 2024 году Ростовская область, вошла в число лидеров в стране по застрахованной площади посевов. По состоянию на октябрь 2024 году в регионе было застраховано более 1 млн га.

Валентина Любашенко