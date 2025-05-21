Нововоронежская АЭС представила свои инновационные энергоблоки в Совете Федерации РФ

В верхней палате Совета Федерации РФ проходит выставка «Гордость. Вдохновение. Мечта» к 80-летию атомной промышленности, которую открыла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Фото: предоставлено Советом Федерации РФ

О становлении и современных достижениях атомной отрасли, от оборонно-промышленного комплекса до развития информационных цифровых технологий, экологических решений, освоения Арктики и Северного морского пути, спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко рассказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Совершив огромный технологический рывок после Победы в Великой Отечественной войне, сегодня Россия входит в число ведущих ядерных держав и является глобальным мировым лидером в области атомной энергетики.

Посетители экспозиции в режиме реального времени совершили виртуальный тур по Нововоронежской АЭС — первой в мире АЭС с энергоблоком поколения «3+», Белоярской АЭС — единственной в мире АЭС с ядерными реакторами на быстрых нейтронах, а также ПАТЭС — первой в мире плавучей АЭС.

«Как уроженец Воронежской губернии, которой в этом году исполнилось 300 лет со дня основания, и как глава Воронежского Землячества, я горжусь тем, что на моей малой Родине построили первую промышленную АЭС с реакторами ВВЭР, которые сегодня востребованы во всем мире. То, что я узнал и увидел, еще раз подтверждает, что безопасность и инновации — это про Росатом, это про российскую атомную промышленность, которой в этом году исполняется 80 лет», - рассказал присутствовавший на выставке первый заместитель Председателя Комитета СФ ФС по обороне и безопасности, председатель общественной организации «Воронежское Землячество» Виктор Бондарев.

Выставка в верхней палате открылась в преддверии проведения правительственного часа с участием Алексея Лихачева на пленарном заседании Совета Федерации.