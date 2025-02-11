Более 17 тыс. свердловских школьников будут сдавать ЕГЭ в 2025 году

В Свердловской области более 17 тыс. одиннадцатиклассников будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщила исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики региона Светлана Тренихина на встрече с выпускниками школ Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В этом году более 17 тыс. одиннадцатиклассников у нас сдают единый государственный экзамен. Наша задача — создать для вас комфортные и хорошие условия на ЕГЭ»,— отметила госпожа Тренихина.

Она напомнила, что ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Выпускники могут задать вопросы о ходе экзамена, подготовке к нему и критериях оценивания на встречах с председателями предметных комиссий, которые проходят регулярно.

Напомним, что экзамены по русскому языку и математике являются обязательными для получения аттестата. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: базовому и профильному, с возможностью выбора и изменения уровня.

Полина Щуцкая