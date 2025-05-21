МЧС: обращений о возгорании мусорного полигона в Новороссийске не поступало

Видео с началом возгорания свалки на горе Щелба под Новороссийском было опубликовано в соцсетях. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что обращений о возгорании не поступало.

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По данным ведомства, обращений на пульт дежурного в связи с новым возгоранием на территории мусорного полигона под Новороссийском не поступало. Также не зафиксировали обращений в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Новороссийска.

Первоначальное возгорание на объекте ООО «Терра-Н» произошло 13 марта 2025 года и было полностью ликвидировано лишь 18 апреля. За это время в Новороссийске сменился регоператор по вывозу мусора — им стал ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО).

Алена Воробьева