На Кубани откроют шесть ресторанов Аркадия Новикова летом 2025 года

Холдинг Family Garden и сеть Novikov Group планируют открыть в Краснодарском крае шесть новых ресторанов летом 2025 года. Заведения появятся в Краснодаре, Геленджике, Новороссийске и Анапе, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на директора по маркетингу и развитию ресторанного холдинга Family Garden Александра Кроитора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вложения в один ресторан оцениваются в 100–120 млн руб. Открытие планируется в ближайшие два-три месяца, в летний сезон.

Господин Кроитор также уточнил, что компания готовится запустить несколько заведений в Сочи в скором времени.

Novikov Group — российский ресторанный холдинг, созданный ресторатором Аркадием Новиковым в 1991 году в Москве. Сейчас в структуру компании входит более 265 действующих ресторанов. Выручка ООО «Новиков Групп» в 2024 году достигла 193,5 млн руб.

Family Garden — международный холдинг под руководством Ерванда Галстяна, управляющий 40 ресторанами в России и СНГ. Выручка ООО «Фэмили Гарден Групп» в 2024 году составила 327 млн руб.

Анна Гречко